UFC 2022 Messico: Dana White chiude le porte dell’UFC ai media e ai fan

L’UFC ha preso una decisione controversa e terrà il suo prossimo fight show senza fan o stampa, E quell’organizzazione che promuove le arti marziali miste non ha spiegato il perché.

Uno spettacolo chiamato Fight Night consisterà in 13 partite all’Apex Gym, Si trova presso la struttura dell’azienda a Las Vegas sabato sera. Tuttavia, non ci sarà pubblico o giornalisti che copriranno l’evento.

L’UFC ha tenuto regolarmente combattimenti nella piccola palestra dall’inizio della pandemia, ma Di solito erano ammessi solo pochi gruppi di spettatori e rappresentanti dei media.

Mackenzie Dern, la lottatrice dei pesi paglia che mercoledì affronterà Yan Xuannan nell’evento principale, ha detto durante una conversazione con la stampa che Mark Zuckerberg, co-fondatore di Facebook e CEO di Meta, “ha affittato l’intera sede dell’evento”.

è risaputo che Zuckerberg è un fan delle arti marziali miste e si è persino allenato in questo sport.

“So che sarà qui”, ha detto Dern. “Ma non so se saranno solo lui e sua moglie, se porteranno degli amici, o se sarà come una piccola festa. Non lo so. Sono eccitato, e mi rende ancora più entusiasta di fare un buon spettacolo. So che tutti guarderanno la TV, ma farò un buon programma per Mark E arriva. È quello che tutti vogliono vedere, uno spettacolo e noi lo consegneremo”.

Dana White, presidente dell’UFC, ha rifiutato di rivelare il motivo per cui le porte erano chiuse per questo evento. Mercoledì, ha negato su Twitter che Zuckerberg avesse affittato l’intera palestra Apex per se stesso.

Un portavoce dell’UFC ha rifiutato di commentare la richiesta dell’Associated Press. I giornalisti possono coprire il peso di venerdì, ma non i combattimenti.