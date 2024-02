UFC: UFC 298, dal vivo: Alexander Volkanovski

aggiornare

È una giornata storica. È un giorno unico. In quel paradiso dove Fernando Alonso, Angel Nieto, Pau Gasol, Rafa Nadal… c'è un nuovo nome o candidato: Elia Topuria. Il lottatore, nato ad Halle (Germania), di origini georgiane, ma stabilitosi in Spagna, è un difensore a tutti gli effetti dello sport nazionale, ed è alle soglie della storia. È oggi, è adesso. È la battaglia UFC 298 all'Honda Center di Anaheim (Los Angeles, California) a 145 libbre, peso piuma. L'unico ostacolo è il nome di Alexander Volkanovski.

Questa è la battaglia Volkanovski-Topuria, una battaglia unica. Elia ha sempre affermato che questo è il suo momento e che aspetta il 17 febbraio con tutto il lavoro e l'entusiasmo per diventare il primo campione spagnolo dell'UFC. La lotta è più che complicata, poiché “Il Grande” Alexander Volkanovski è un concorrente unico. Ha “pulito” la penna a suo piacimento, battendo Max Holloway, Brian Ortega, The Korea Zombie e Yair Rodriguez tre volte… ed è stato fermato solo dal campione dei pesi leggeri Islam Makhachev in due occasioni.

Ma “El Matador” può attenersi a questo. Ma Faulk ha lottato nella lotta in Australia per diventare un doppio campione, e la decisione ha fatto sorridere il russo. Per rappresaglia, Makhachev ha sciolto il vantaggio dell'australiano con un calcio alla testa impossibile da difendere. La topuria è la nuova battaglia, ma potrebbe essere la più complessa. “Spagherò il pavimento con te”, disse Elia, “ti colpirò”. Anche se in seguito ha mostrato rispetto nei confronti di Volkanovski. Ha aggiunto: “Ti rispetto come persona e come professionista, ma mi impegnerò per realizzare il mio sogno”.

È Topuria Volkanovski. È una lotta unica e imperdibile per il controllo dell'UFC. Il grande campione contro lo sfidante. Riferimento sportivo da sogno spagnolo. Lo diciamo, da ora in poi, in Marca. È la battaglia più grande dell'anno! Ilya Topuria contro Alexander Volkanovski nella divisione dei pesi piuma! È l'ora di SSSEEEEEE!