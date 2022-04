UFO fotografato nello spazio

Di Francisco Villagrane

I ricercatori del fenomeno degli UFO sanno da tempo con certezza che le superpotenze, in particolare la NASA, possiedono immagini e filmati di UFO in diverse parti del pianeta, inclusi molti satelliti e la stazione spaziale. Recentemente, sono state pubblicate informazioni che mostrano che un UFO a forma di disco è stato ripreso e fotografato dalla NASA nell’ottobre 2012 e che è stato rilasciato solo ora. L’UFO sconosciuto può essere visto emettere uno strano arcobaleno simile a una luce colorata sulla superficie della terra.

Il famoso ricercatore e oculista americano Scott Waring ha detto dell’immagine: “Guarda da vicino, nell’immagine pubblicata dalla NASA, puoi vedere chiaramente un disco volante a forma di disco, che può essere visto meglio ingrandendo l’immagine, oltre a uno strano bagliore intorno ad esso, in modo che chiunque possa apprezzare che c’è una sorta di aura luminosa intorno all’oggetto, che ha attirato molto l’attenzione di scienziati e ricercatori, che sono chiaramente d’accordo sul fatto che si tratta di una nave di origine sconosciuta. È chiaro che gli astronauti della NASA ha ritenuto interessante scattare alcune foto di uno strano oggetto, ed è stato pubblicato per caso o involontariamente dalla stessa Agenzia Spaziale Internazionale. Quindi, dopo la declassificazione, sono state pubblicate tutte le immagini dell’intera sequenza, a conferma di quanto affermato nel primo rapporto .

Dopo che le foto sono state caricate su Internet, una serie di opinioni e dibattiti si è generata tra molte persone, affermando che questa era una chiara prova di vita extraterrestre, anche se altre persone hanno semplicemente affermato che si trattava di un difetto dell’obiettivo della fotocamera. Per le numerose scene registrate in tutto il mondo, non è una semplice coincidenza e sarà un precursore di qualche evento importante che potrebbe interessare la Terra nei prossimi mesi o anni. Una di queste scene è stata quella avvenuta il 2 maggio 2012, in cui un californiano ha affermato di aver visto strane luci arancioni nel cielo. Il testimone ha affermato che l’oggetto è apparso dal nulla dopo un forte rumore assordante. L’oggetto è rimasto fermo nel cielo per circa 30-40 secondi, irradiando una luce rossastra, arancione e gialla. “Ho sentito un forte rumore da lontano che ha attirato la mia attenzione e tutti i cani nell’edificio hanno iniziato ad abbaiare furiosamente. Ho guardato dritto e ho visto qualcosa di arancione molto luminoso, che lampeggiava. Oltre alle luci bianche, puoi vedere attraverso di esse che l’oggetto potrebbe essere rettangolare.

Nell’aprile 2012, un oggetto grigio a forma di piattino è stato visto in bilico sulla Russia. Una foto dell’oggetto è stata scattata da due persone diverse, lasciando molti a bocca aperta. Negli ultimi anni è stato segnalato un gran numero di avvistamenti di navi in ​​tutto il mondo, quindi si presume che provenissero da altre galassie.

Senza dubbio, gli astronauti delle varie spedizioni nello spazio sono stati tra i più importanti e più che qualificati testimoni, vedendo dal vivo e in prima persona questi UFO non identificati. Prima era loro vietato commentare questi casi, ma in seguito hanno avuto l’opportunità di fotografare e fotografare e dopo non ci sono stati dubbi. L’Agenzia Spaziale Europea ha recentemente diffuso le immagini catturate dal telescopio su Ariane 5. Gli scatti sono davvero sorprendenti: un numero incredibile di UFO invade l’orbita terrestre. Il video dura circa 3 minuti e mostra come un gran numero di oggetti luminosi di diverse dimensioni sembrano lasciare la direzione della Terra e perdersi nello spazio profondo.

Certo, la NASA lo negherà, dicendo che sono cristalli di ghiaccio che si sono formati sull’obiettivo della fotocamera, ma chi ha guardato il filmato dirà che questa spiegazione è fuori dubbio e, al contrario, fa ridere quando sente questo “scientifico” “spiegare.” ; Visto il video, questo è come uno scherzo per coloro che hanno visto le riprese, una spiegazione così scortese non ha senso. Inoltre, puoi vedere come appaiono le cose stando fermi e cambiare rapidamente direzione e velocità. È impossibile da spiegare. Inutile dire che pezzi di ghiaccio incontrollabili o “detriti spaziali” non sono in grado di eseguire manovre come fermarsi e cambiare direzione. A parte questa spiegazione infantile della NASA, pochissimi ci credevano e hanno continuato affermando che è indubbiamente correlato agli UFO a causa dei movimenti intelligenti mostrati dalle navi.

Da quando i primi astronauti sono andati nello spazio, ci sono stati avvistamenti ravvicinati di questi UFO che da allora hanno accompagnato varie missioni spaziali, dalle missioni Apollo alla luna alla stazione spaziale e le varie sonde che hanno avuto modo di fotografarne la presenza di questi UFO. Gli astronauti più importanti della storia come John Glenn e Armstrong, il primo uomo sulla luna, hanno commentato la presenza di questi dispositivi sconosciuti che li hanno accompagnati nelle loro varie missioni. E ancora oggi possono essere visti in diverse parti del pianeta, sia individualmente che in flotte di molti oggetti. Scienziati e ricercatori, sebbene formalmente muti, non hanno dubbi di essere tra noi da molto tempo, è solo questione di tempo prima che la loro esistenza venga ufficialmente riconosciuta dalle autorità delle grandi potenze.