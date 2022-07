UL Enterprise lancia nuovi tag

Tre organizzazioni distinte in un momento cruciale nei loro 128 anni di leadership nella scienza della sicurezza

Northbrook, Illinois.E il 18 luglio 2022 /PRNewswire/ — UL ha presentato oggi le nuove etichette per le sue tre organizzazioni: UL Research Institutes, UL Standards & Engagement e UL Solutions. I segni riflettono e illustrano il ruolo unico che ciascuna organizzazione svolge nel tentativo di rendere il mondo più sicuro.

“Grazie alla nostra conoscenza delle scienze della sicurezza, abbiamo fatto grandi passi avanti in oltre 128 anni, inclusa la sicurezza sul lavoro ea casa”, ha affermato. James Shannon, Presidente del Consiglio di Amministrazione di UL Research Institutes e UL Solutions. “Sebbene i marchi rappresentino una nuova era per ciascuna delle nostre organizzazioni, condividiamo la storia e i nomi di UL e Underwriters Laboratories, che sono sinonimo di leadership scientifica nella sicurezza. Le nostre etichette possono cambiare, ma il nostro impegno a lavorare per un mondo più sicuro è il stesso.

In UL, affrontiamo le sfide della sicurezza frontalmente, trasformiamo domande e ipotesi in scoperte e innoviamo per garantire che la conoscenza scientifica venga applicata. La capacità di ciascuna delle tre organizzazioni di apportare cambiamenti è rafforzata da una rete illustre di ricercatori, ingegneri, tecnologi, autorità di regolamentazione del governo, esperti tecnici e dirigenti dello sviluppo delle scienze della sicurezza.

Ciascuna delle tre organizzazioni, due senza scopo di lucro e una commerciale, svolge un ruolo diverso nel progresso della scienza della sicurezza:

Il marchio UL Research Institutes indica la sua attenzione alla ricerca rigorosa e indipendente dei rischi attuali ed emergenti per la sicurezza umana. Man mano che le minacce si evolvono e le loro conseguenze si aggravano, gli istituti di ricerca di UL perseguono scoperte scientifiche che migliorano la sicurezza pubblica e mobilitano risorse per identificare e valutare i rischi emergenti per la sicurezza delle persone in aree come i sistemi autonomi e l’intelligenza artificiale.

Gli standard UL e il marchio di partecipazione esemplificano il loro ruolo di lunga data come fattori critici di partenariati pubblico-privato relativi agli standard in tutto il mondo. Gli standard e l’impegno UL trasformano la ricerca scientifica e i dati sulla sicurezza in standard di sicurezza rigorosi e applicabili e guidano campagne di difesa della sicurezza progettate per migliorare la sicurezza pubblica.

Il marchio UL Solutions rappresenta l’impegno a collaborare con clienti e parti interessate in tutto il mondo per aiutare a risolvere le sfide di sicurezza, protezione e sostenibilità. In qualità di leader globale nelle scienze della sicurezza, UL Solutions fornisce servizi di test, ispezione e certificazione, nonché prodotti software complementari e offerte di consulenza per supportare l’innovazione dei prodotti e la crescita aziendale dei nostri clienti.

Sebbene i loghi dell’organizzazione siano stati aggiornati per riflettere i nuovi marchi, i marchi di certificazione UL esistenti, che rappresentano prestazioni di alta qualità e certificazione di terze parti indipendenti per la sicurezza, la protezione e la sostenibilità, rimarranno invariati.

Informazioni su UL Istituti di ricercaUL Istituti di ricerca è un’organizzazione di ricerca senza scopo di lucro dedicata al progresso degli obiettivi di sicurezza pubblica degli Underwriters Laboratories attraverso la scoperta e l’applicazione scientifica. Abbiamo i migliori esperti e l’organizzazione di ricerca scientifica leader nel mondo per la sicurezza. Conduciamo rigorose ricerche indipendenti, analizziamo i dati sulla sicurezza e spingiamo i confini della tecnologia per essere i primi a rilevare e affrontare i rischi emergenti per la sicurezza delle persone.

Informazioni sugli standard UL e sulla partecipazione Standard UL e partecipazione è un’organizzazione senza scopo di lucro per lo sviluppo e la difesa di standard che trasforma i dati scientifici sulla sicurezza in standard di sicurezza orientati all’azione e all’azione. Riuniamo esperti da tutto il mondo e siamo una risorsa essenziale per i regolatori e i responsabili politici. Nell’ambito delle nostre attività di sensibilizzazione pubblica, condividiamo le nostre conoscenze, promuoviamo collaborazioni per creare politiche di sicurezza relative agli standard e sosteniamo standard e regolamenti che portano a un cambiamento positivo della sicurezza.

Informazioni su UL Solutions In qualità di leader mondiale nelle scienze della sicurezza applicata, Soluzioni UL Trasforma le sfide della sicurezza e della sostenibilità in opportunità per i nostri clienti in più di 100 paesi. UL Solutions offre servizi di test, ispezione e certificazione, nonché prodotti software complementari e offerte di consulenza per supportare l’innovazione dei prodotti e la crescita aziendale dei nostri clienti. I marchi di certificazione UL sono un simbolo riconosciuto di fiducia nei prodotti dei nostri clienti e riflettono il nostro impegno incrollabile nel portare avanti i nostri obiettivi di sicurezza. Aiutiamo i nostri clienti a innovare, lanciare nuovi prodotti e servizi, navigare nei mercati internazionali e complesse catene di approvvigionamento e crescere in modo sostenibile e responsabile verso il futuro. La nostra conoscenza lavora a tuo favore.

Contatto con i media:Stefano BrewsterSoluzioni UL[email protected]Telefono 1 +847.664.8425

