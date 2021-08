Ultime notizie dall’Afghanistan in diretta | Due aerei spagnoli volano da Kabul a Dubai con 177 sfollati a bordo | internazionale

Domenica, due A400 delle forze armate spagnole sono decollati da Kabul verso Dubai con 177 persone a bordo: 110 hanno collaborato con la Spagna e 67 con gli Stati Uniti. Un terzo aereo spagnolo è atterrato sabato notte alla base aerea di Torrejon de Ardoz (Madrid), con a bordo 110 collaboratori afgani e le loro famiglie. La base di Torrejon, che è diventata un gateway per i rifugiati prima che fossero distribuiti nei paesi dell’Unione europea, ha ricevuto sabato anche un altro aereo europeo con 36 sfollati. Il ministro degli Esteri austriaco Sebastian Kurz si rifiuta di partecipare alla distribuzione degli sfollati afgani dai talebani, spiegando in un’intervista che andrà in onda questa domenica sul canale Pauls 24. Gente e questo non accadrà durante il mio post”, ha promesso in alcuni frammenti di l’intervista rilasciata sabato dalla stazione No. La situazione a Kabul resta tesa, mentre folle di cittadini continuano a radunarsi nei pressi dell’aeroporto e Caos Sta crescendo. Almeno sette persone sono state uccise nelle scorse ore nei pressi di un aeroporto della capitale afghana, ha confermato questa domenica il ministero della Difesa britannico.

