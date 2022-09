Un altro gruppo di cubani è tornato dagli Stati Uniti

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha riferito a Un nuovo gruppo di cubani è tornato sull’isola Di recente, ha fornito dettagli sul comportamento di tali rendimenti durante l’anno fiscale 2022.

L’ultimo gruppo di rimpatriati, sabato, era composto da 28 cittadini del paese caraibico e l’operazione è stata condotta da membri dell’equipaggio di Paul Clark.

La guardia costiera degli Stati Uniti ha anche riferito che durante l’anno fiscale 2022 ce ne sono già 6052 cubani tornarono sull’isola che ha cercato di raggiungere il nord del paese via mare.

Il comunicato riporta anche 64 cubani hanno perso la vita Nel pericoloso tentativo di migrazione, spiega che l’equipaggio sta aumentando gli sforzi per impedire che questo numero aumenti.

In generale, la maggior parte di queste persone viene scoperta sulla costa della Florida, viaggiando su barche rurali, in condizioni pericolose.

I ranger di vari settori della Guardia Costiera del Paese stanno lavorando secondo le normative per riportare questi cittadini e i cittadini a bordo dei veicoli di pattuglia ricevono cure mediche, cibo, acqua e riparo.

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha avvertito del suo obbligo di rimpatriare tutti i cittadini che tentano di entrare illegalmente nel Paese attraverso questa rotta.

D’altra parte, l’ente avverte frequentemente anche del pericolo di compiere il viaggio verso il Paese settentrionale attraverso questa rotta e in ambienti non sicuri come quelli generalmente rilevati.

Coloro che risiedono negli Stati Uniti e necessitano di informazioni sui parenti che potrebbero essere stati trattenuti dalla Guardia Costiera possono richiederlo a un rappresentante del governo locale e coloro che vivono all’estero possono richiederlo all’Ambasciata degli Stati Uniti in quel paese.

