Un altro membro di Timbiriche si è incontrato di nuovo

Timbiriche registrazione finale cilindri 11 e 12 (Foto: File)

Le feste di fine anno sono il momento perfetto per rinsaldare i legami tra amici e familiari, quindi feste, posadas e raduni natalizi sono d’obbligo Si riproduce in una stagione in cui molte persone si impegnano in esercizi di pensierointrospezione e ricongiungimento con se stessi.

Pochi giorni fa, il pubblico è stato sorpreso dalla reunion natalizia dei membri originali TimbiricheNonostante Non sul palco in questo momento Non nel bel mezzo di un tour. Si sono incontrati per cena E i loro fan hanno festeggiato, sperando di rivederli insieme Diego Schoening, Alex Bauer, Mariana Garza, Eric Rubin, Sasha Sokol e Benny Ibarraessendo il grande assente Paolino RubioE il “Ragazza d’oro”.

Forse all’incontro tenuto dai traduttori originali di Oggi devo dirtelo, papà Hanno toccato il tema delle biografie annunciate sul gruppo, che i fan del gruppo pop hanno mostrato il loro entusiasmo sui social network.

Prima della riunione di fine anno dei membri originali, i fan hanno richiesto la presenza di Paulina Rubio (Foto Instagram: @paulinarubio // screenshot)

Giorni dopo quel primo incontro, loro quattro – Eric, Penny, Mariana e Alex – si incontrano di nuovo, questa volta. Per celebrare il cinquantesimo compleanno di Alex BauerChe è stata anche una fonte di felicità per i suoi fan.

Le immagini di questi incontri hanno scioccato i seguaci del gruppo, ma le sorprese sono continuate per loro perché erano recenti Membri dell’ultima generazione di Timbiriche Accettano anche di incontrarsi in un ristorante.

Si tratta di Lorena Shelley, Tania Velasco, Alexa Lozano e Jan Duvergerche si unì alla band nella sua ultima fase: dal 1991 al 1994. Fu in quell’anno che, senza rilasciare alcuna dichiarazione o salutare i suoi fan, Timbiriche cessò di essere sulla scena musicale.

ero Alexa Lozzanoche ha postato sul suo account Instagram una cartolina dell’incontro: “Non bisogna vedersi tutti i giorni per amarsi così tanto. Cosa ci accomuna Timbiriche e la giovinezzaNon sono separati da anni o distanza.

“Abbiamo tutti una storia così diversa e in luoghi così lontani rimaniamo uniti in un solo cuore. Anche Chiva, Manito e Diego si sono esibiti ieri sera in Stories of Our Lives. Jancito, Tanyaha e Shelly, vi amo così tanto”, ha aggiunto il cantante.

Alexa, la sua voce è quella che appare nella versione registrata della canzone di successo eutanasiache ha cantato con Diego Schoening, citato nella sua lettera a Sylvia Campos, il fratello di Manu Gaetan – Chacho e Pepe Gaitan – e lo stesso Schoeningche in quegli anni era l’unico membro originale del gruppo creato da Luis de Llano rimasto nella band.

“Ti amo Alexahaaaaaaaa. Grazie per ieri sera. Amo e mi mancano Chiva e ManuTanya ha risposto nei commenti.

Quest’ultima formazione è stata quella incorporata da Timbiriche per i suoi album 11 e 12dove hanno provato di più danza E anche Tropical, lontano dalla nomenclatura popolare da cui sono cresciuti sin dal loro inizio.

Jan, Tanya, Alexa e Lorena si sono incontrati in quelle date a dicembre e i loro fan hanno iniziato a speculare su una presunta riunione (Foto: Instagram)

Da quel momento in poi, la band ha promosso canzoni come Pelle a pelle voglio solo te, invano, terra d’oro, ricominciare E grande successo eutanasiaAnni dopo, Belinda è stata aggiornata insieme a Moderato. nonostante Hanno mantenuto il nome originale e il concetto di bandPertanto, questo allineamento non ha goduto di un massiccio sostegno da parte del pubblico Presto si salutarono per gli scenari.

Nel corso degli anni, e nonostante si siano riuniti in tre occasioni per i membri originali dei Timbiriche, i fan della band non hanno mai perso la speranza. Lorena, Tania, Alexa, Jan, Diego, Manu e Silvia hanno la loro riunioneda “90s Phase” del gruppo messicano Symbolic.

