Un anno di alti e bassi nella politica britannica

A parte le battute di buon o cattivo gusto che hanno inondato i social network, e le vignette su tabloid e tabloid, uno di quelli che meglio ha illustrato il pasticcio in cui si trovavano gli inglesi è stato il redattore della serie Sky News Alec McGuinness, in un commento su Twitter. che si diffuse all’istante.

Mio figlio ha incontrato quattro ministri delle finanze, tre ministri degli esteri, due primi ministri e due re. McGuinness ha scritto che ha solo quattro mesi.

Il giornalista britannico ha postato il tweet il 19 ottobre, alla vigilia delle dimissioni di Liz Truss, quindi il figlio di McGinnis ha già incontrato in questi giorni il suo terzo premier.

Partiti, bugie e la caduta di Boris Johnson

La serie è iniziata con la caduta di Boris Johnson nel luglio 2022, dopo una serie di scandali che hanno messo in discussione le sue capacità di leadership e i suoi principi morali.

Nessuno dubita che “Partigate”, come la stampa britannica ha descritto le rivelazioni di più di una dozzina di partiti nell’ufficio del Primo Ministro mentre il Paese era in stretto confinamento a causa dell’epidemia di Covid-19, sia stato l’inizio della fine per Johnson.

Il controverso sovrano inizialmente ha affermato che questa informazione era falsa, ma quando sono emerse diverse foto in cui è stato visto con un bicchiere in mano accanto a un tavolo pieno di bottiglie vuote, ha mostrato la sua solita sicurezza di sé dicendo che credeva che lo fosse. sugli incontri di lavoro.

Poi, dopo essere stato multato dalla Metropolitan Police per aver violato le misure di distanziamento, si è scusato con i britannici per il cattivo esempio, ma l’idea di dimettersi non gli è mai venuta in mente, nemmeno quando il Board of Governors, stanco dei suoi eccessi, lo ha proposto per un voto di fiducia che ha approvato per poco.

Johnson, che ha avuto problemi lo scorso novembre per aver difeso un deputato accusato di aver violato le leggi sul lobbismo, ha cercato di abbattere la “porta del partito” nella guerra in Ucraina, un paese in cui si è recato due volte.

Sul piano interno, la crisi dell’alto costo della vita, la perdita di due seggi parlamentari alle amministrative e la cattiva gestione di uno scandalo sessuale per una sua deputata, lo hanno infine colpito ed è stato costretto a dimettersi lo scorso luglio.

Ingranaggi floreali Liz

Nonostante le sue dimissioni, Johnson è rimasto primo ministro ad interim fino al 6 settembre, quando ha consegnato le chiavi di Downing Street a Liz Truss, vincitrice di un concorso interno di leadership indetto dai conservatori per scegliere un sostituto del governatore uscente.

Fino a quel momento, il cancelliere britannico aveva acconsentito al “primo ministro” dopo aver sconfitto l’ex ministro delle Finanze Rishi Sunak, in una campagna elettorale segnata dalle promesse e dai piani di entrambi i candidati per frenare l’inflazione ed evitare la crisi del costo della vita.

Truss ha scelto un controverso taglio delle tasse per stimolare la crescita economica e attrarre investitori, e tre settimane dopo essere entrato in carica il suo ministro delle finanze, Kwasi Kwarting, ha annunciato un cosiddetto “mini-budget”.

Tuttavia, questo colpo si è ritorto contro, poiché mancavano dettagli su come sarebbero stati finanziati i tagli fiscali e i timori che la misura avrebbe portato a un debito pubblico hanno temporaneamente fatto crollare la sterlina, costringendo la Banca d’Inghilterra ad acquistare titoli di stato per calmare il mercato.

Per cercare di placare i suoi critici, Truss licenziò il Cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Quarting, e gli successe Jeremy Hunt, revocando prontamente la maggior parte delle misure fiscali, ma il danno era fatto.

Come accadde con la Johnson, la maggior parte dei parlamentari conservatori si ribellò alla premier e ne chiese le dimissioni, con la differenza che in questo caso la luna di miele con il potere durò appena 45 giorni.

La caduta di Truss, dopo uno dei periodi più brevi nella storia della politica britannica, ha portato a uno sfogo di critiche e ridicolo, soprattutto da parte dell’opposizione, che ha chiesto, anche se senza successo, che le previste elezioni generali fossero anticipate. Entro il 2025.

Anche un tabloid locale ha avuto l’audacia di inscenare un ipotetico concorso in cui hanno messo il governatore conservatore a competere con un pezzo di lattuga, per vedere chi ci metteva più tempo a “morire”, che alla fine hanno vinto i verdi.

SUNAK, l’unica speranza

Per compensare i danni causati dagli scandali di Johnson e dalle pessime decisioni economiche del suo sostituto all’immagine e alla credibilità del partito, i conservatori scelsero Sunak come loro ultima speranza.

L’esempio migliore della disperazione dei Tories è che il politico 42enne, di origini indiane, sia stato l’unico candidato a metterlo in panchina, dopo che Johnson aveva minacciato di rientrare, ma si è ritirato in extremis dalla gara. con il pretesto che lo ha fatto per raggiungere l’unità del partito.

Nel suo primo discorso alla nazione dopo essersi formalmente insediato il 25 ottobre, il terzo primo ministro britannico nelle ultime sette settimane ha promesso di governare con integrità, professionalità e responsabilità, ma in cuor suo deve essere convinto che insieme ha le chiavi alla famosa porta contrassegnata dal numero 10 veniva data anche una “patata bollente”.

Stephen McCabe, professore di economia politica alla Birmingham City University, ha detto a Prensa Latina che Sunak ha ereditato una pessima situazione economica, probabilmente non molto diversa dalla situazione che esisteva subito dopo la seconda guerra mondiale.

Secondo lo specialista, il nuovo governante dovrà fare i conti con un’inflazione a due cifre e una recessione che sembra sempre più certa, che porterà inevitabilmente a un aumento dei tassi di interesse e della disoccupazione.

McCabe ha ritenuto che il presidente avrebbe dovuto adottare misure drastiche e rapide per riparare i danni causati dal suo predecessore e cercare di ottenere i 60 miliardi di sterline (69 miliardi di dollari) di cui ha bisogno per colmare il deficit attuale.

Tra le decisioni “difficili” e impopolari che Snack ha già annunciato nel pieno della crisi del costo della vita, che non accenna a placarsi, ci sono l’aumento delle tasse e la riduzione della spesa pubblica e degli importi delle prestazioni sociali, così sono ancora in piedi. Vediamo se il figlio di McGuinness non dovrà incontrare un quarto primo ministro prima del suo primo compleanno.

