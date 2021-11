Un antico racconto mitico è stato finalmente visto completo del suo primo trailer

Secondo il video, ci sarà molta attenzione alla furtività e potremo trasformarci in animali in pieno combattimento.

Scritto da Axel Garcia / Aggiornato il 24 novembre 2021, 22:10 Sospensione

Mictelan: un antico racconto leggendario Ha appena fatto un grande passo, rivelando un nuovo trailer in cui possiamo apprezzare come gioca il titolo, anche se in modo cinematografico. Questo gioco si svolge in Messico prima degli spagnoli Con l’obiettivo di essere una delle città più ricche di storia e cultura di questo paese, con un tocco di Immaginario aggiunto alla formula.

Il gioco sarà un mondo aperto con un tema centroamericanoMictlan diventerà il primo videogioco al mondo mondo aperto Azione d’avventura ambientata nel XVI secolo con un tema mesoamericano. Descrizione ufficiale Dal trailer appena uscito. Il suddetto mondo aperto non era presente in questo video, ma Meta Studios, la società dietro il progetto, ha promesso un altro trailer a Mictlan che Da svelare nel 2022, e in esso possiamo apprezzare l’esplorazione che oggi ci è mancata.

Lo studio ci ricorda anche che tutto quello mostrato nel video non ha ancora lasciato il palco prima dell’alfa dal gioco. Tuttavia, hanno anche detto che il trailer mostra molte delle impostazioni e delle meccaniche su cui si sta già lavorando, come il combattimento incentrato su segretezza.

Per quanto riguarda il tocco? ImmaginarioAbbiamo avuto una breve occhiata agli ultimi secondi del filmato mostrato. Siamo stati in grado di apprezzare la trasformazione del guerriero in a Giaguaro, attaccando un gruppo di soldati spagnoli. Non sappiamo fino a che punto Meta Studios trarrà vantaggio da questo elemento di gameplay, ma poiché questa era una chiusura per questo trailer, potrebbe essere un aspetto molto dominante di Mictlan.

Il gioco è ancora lontano diversi anni dal completamento, come una finestra per un rilascio 2025 ancora in piedi dentro sito ufficiale. Celebrità messicane, come Il comico Carlos Balarta e il Mym Alk4pon3 streamer, sarà presente nel gioco, come Ora puoi aggiungere alla tua lista dei desideri e vapore.

Di più: MICTLAN.