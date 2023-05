Un argentino che lavora per la prima volta in Italia ha mostrato come sono cambiate le sue mani

“Cosa dire, da dove cominciare”, iniziava con quelle cinque parole la storia di un giovane argentino migrato Italia Qualche tempo fa e ha mostrato l’aspetto delle sue mani tramite TikTok Il suo triste primo giorno di lavoro.

Milena Mammana non avrebbe mai immaginato che la sua prima esperienza lavorativa in un paese europeo sarebbe stata così traumatica. Tanto più che non ha inviato la sua domanda per lavorare lì, ma invece Il piano proveniva dal posto di lavoro del suo ragazzo.

«Dal ristorante dove il mio ragazzo lavora come cuoco, non in cucina, ma nelle cosiddette stanze, è scomparso un uomo e gli hanno chiesto se volevo lavorare lì», ha raccontato Milena a proposito della sua offerta di lavoro. Ricevuto. È venuto da un giorno all’altro.

Il suo partner ha chiesto ai suoi capi cosa dovrebbe fare la sua ragazza, e loro hanno risposto: “Quando i pasti sono pronti, devi portarli in tavola, e poi quando la persona ha finito di mangiare, portali via”. Il compito sembrava semplice fino a quando la giovane donna non si è messa al lavoro.

Secondo Milena, è arrivata al ristorante intorno alle 15:30 ed è stata accolta dal proprietario, che l’ha salutata calorosamente e le ha detto che sua madre le avrebbe spiegato il lavoro che doveva fare. “Quando è venuta mia madre, non mi ha salutato, non mi ha nemmeno salutato”., Lui ha spiegato. Da quel momento tutto è andato male.

“Hanno iniziato a ripetermi tutto mille volte. Me l’ha fatto pulire con uno straccio, ma era il 1800 e non è stato strappato niente. Guarda come sta la mia mano”, ha detto mentre mostrava le vesciche e i lividi del lavoro.

La giovane ha spiegato che la sua mano è rimasta intatta a causa delle indicazioni datele dal capo. “Non stai filtrando abbastanza. Ora sono bloccato e non posso arrivare dall’altra parte per fare le cose lì perché non l’hai prosciugato abbastanza e non si è asciugato.

Milena ha spiegato che in quel momento pioveva ed era umido. Per questo abbiamo dovuto includerlo per quanto la riguardava“Dal Rockpicker 1800”. Le spiacevoli situazioni non sono finite qui, anche se il figlio del boss ha cercato di intervenire affinché TikToker non se la passasse così male.

“Mamma, perché non le dai un lavoro diverso dalle pulizie”, puntualizzò l’uomo, desiderando che la giovane facesse altro. Ma la risposta è stata inaspettatamente dura: È richiesta almeno una settimana di pulizia.

Alla fine, dopo che le sue mani erano gravemente contuse, la lasciarono solo per preparare la stanza per il pranzo della gente. Nella sua storia, la giovane donna ha detto che le ci è voluta un’ora e mezza per completare, e il proprietario ha risposto: “Tornerò domani. Ecco la chiave Arrivo alle 9 del mattino e torno all’una, quando l’intera stanza dovrebbe essere pronta.

“Quindi ho dovuto pulire per una settimana per accedere a un’altra posizione per il lavoro per cui mi avevano inizialmente chiamato, ma Non mi hanno chiesto se volevo lavorare lì, se volevo tornare, se non volevo tornare, se stavo bene, non mi hanno nemmeno chiesto se potevo.disse dolorosamente.

In questa linea ha fornito dettagli su come prosegue la situazione: “Ieri sera mi hanno chiamato per un audio WhatsApp, sono andato oggi, mi ha detto.Torna domani, lunedì mattina e martedì pomeriggio’. Non ha chiesto se poteva andare, e se lo fossi, non c’era niente”.

Pur ammettendo di non essersi divertita, ha cercato di minimizzare l’episodio: “Prima esperienza lavorativa come psicologa in Italia. È piuttosto un’avventura Tutto per la beata cittadinanza italianaLo stiamo aspettando. Non nego che non mi sto divertendo, rido perché non ho scelta adesso”.