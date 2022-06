Un asteroide delle dimensioni di una ruota panoramica londinese passerà molto vicino alla Terra in pochi giorni | vita

La razza umana è insignificante all’interno dell’universo, la sua presenza anche nel sistema solare lo attesta, e la Terra è un piccolo pianeta sempre in pericolo di ricevere influenze da Tutti i tipi di asteroidi Provengono dallo spazio E uno dei più grandi eventi degli ultimi mesi sta per toccarcianche se fortunatamente passerà da vicino.

Ovvero che un enorme asteroide più grande della famosa ruota panoramica di Londra passerà molto vicino al nostro pianeta la prossima settimana. Questa roccia è conosciuta come 2022MQ e Attualmente sta viaggiando a oltre 12 km/s, sottolineano Distar.

Vale a dire che qualsiasi asteroide che si avvicina a 8 milioni di chilometri dalla Terra è classificato come potenzialmente pericoloso dagli scienziati della NASA e che si verificherà la prossima settimana rientra in questa categoria.

In particolare questo asteroide Ha un diametro di circa 160 metri e il 27 giugno volerà per circa 3 milioni di chilometri vicino alla Terra..

Nonostante le sue dimensioni rispettabili e la sua vicinanza (astronomicamente parlando), non rappresenta un pericolo per l’umanità.

Gli scienziati non si aspettano che questo asteroide, in base alla sua orbita, si avvicinerà di nuovo a noi fino al 2033, e la prossima volta farà molto più lontano di quanto non sia ora.

Tieni presente che qualsiasi asteroide più grande di 100 metri di diametro sarebbe in grado di creare una forza distruttiva circa 10 volte più distruttiva di un’eruzione vulcanica, secondo gli scienziati. Per fare un confronto, nel 1908, un asteroide colpì la Siberia orientale e distrusse intere foreste, e aveva all’incirca le stesse dimensioni dell’asteroide in arrivo la prossima settimana.