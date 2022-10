Un asteroide potenzialmente pericoloso passerà “vicino” alla Terra questo martedì

Un asteroide classificato come NEO e PHA, Potenzialmente pericoloso, torna a passare “vicino” – in termini astrologici – dalla Terra, ma è ancora molto lontano dal pericolo: il suo massimo avvicinamento sarà domani alle 18:26, a una distanza di 2,3 milioni di km. Questo asteroide, noto come 2022 RM4, è stato identificato per la prima volta il 12 settembre e ha un diametro stimato compreso tra 330 e 740 metri, secondo i dati del CNEOS, il Center for the Study of Near Earth Objects, dell’agenzia spaziale statunitense. .

il più vicino possibile Il nostro pianeta sarà a 2,3 milioni di chilometri di distanzacirca sei volte la distanza tra la Terra e la Luna.

Dei quasi un milione di asteroidi noti per esistere nel nostro sistema solare, 30.000 sono stati classificati come Near Earth Object (NEO), secondo le ultime statistiche della NASA (aggiornate questa domenica). Questa classificazione indica che le loro orbite sono sempre astronomicamente vicine all’orbita terrestre.

Un altro catalogo, asteroidi potenzialmente pericolosi, PHA (Potentially Hazardous Asteroids), è più vicino alla Terra. Si conoscono circa 2.200 di questi.con orbite vicino alla Terra di circa 7,5 milioni di km e diametri di oltre 150 metri.

Questi corpi sono controllati più da vicino. Fonti consultate da Effie indicano che è lui con cui “visitarci” domani Non ci sono potenziali pericoli sulla Terra.