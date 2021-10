Un astronauta mostra una misteriosa esplosione di luce dallo spazio

un astronauta Pubblicare una foto sui social network in cui è ambigua esplosione di luce A terra sequestrato da spazio.

subordinare astronauta Il francese Thomas Pesquet questo mese ha rivelato come si presenta un “evento di luce transitorio”, noto come superscarica atmosferica, il 9 settembre in Europa.

Thomas Bisket astronauta Dall’Agenzia Spaziale Europea che attualmente fa parte dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha spiegato che un detonatore era accompagnato da un velivolo esplosione di luce.

“Il tuono appare con un ‘evento di luce transitoria’ nell’atmosfera superiore”, ha aggiunto.

Il astronauta Spiega che strano esplosione di luce È stato catturato grazie agli strumenti della Stazione Spaziale Internazionale, dedicati all’analisi di questo tipo di fenomeno in spazio.

Le luci sono scarse e molto corte, il che rende difficile fotografare e studiare. La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è dotata di uno strumento dedicato per monitorarla. Si trova fuori dall’unità Columbus.”

Ha aggiunto che la Stazione Spaziale Internazionale è adatta a fare tali osservazioni perché vola sopra l’equatore, dove si verifica il maggior numero di temporali più volte al giorno.

“Una delle grandi cose di questi fulmini è che sono stati mitici per decenni, narrati dai piloti, e gli scienziati non erano sicuri della loro esistenza. Ora sappiamo che gli orchi, gli elfi e altri aerei blu o giganti esistono davvero e che loro può influenzare il tempo.”

L’immagine mostra i lampi dell’esplosione luminosa

Nella foto che ha condiviso astronauta Nel suo blog è stata annotata una parte della Terra, ovvero una regione dell’Europa, dove sono presenti lampi di diverse dimensioni grazie a esplosione di luce.

L’immagine contiene aree completamente scure, mentre le aree più chiare hanno sfumature dorate.