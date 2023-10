EL ESPAÑOL EL DIGITAL Abbiamo già sottolineato l’importanza e l’enorme impatto del CLM. Mostra “El Greco. Site è un pittore”È stato inaugurato ed esposto la settimana scorsa Al Palazzo Reale di Milano fino all’11 febbraio 2024, con il forte sostegno del Comune di Toledo e dell’Università di Castilla-La Mancha, tra le altre istituzioni. In questo senso dobbiamo evidenziare il coinvolgimento del sindaco di Toledo in questo grande progetto culturale. Carlos Velasquezche era presente alla cerimonia di giuramento insieme al Vicesindaco, Ines Canizarese il Vice Ministro della Cultura italiano, Vittorio ScarpiPersonaggio di grande influenza mediatica nel suo Paese e noto personaggio televisivo fin dagli anni ’80 del secolo scorso.

L’impatto e la grande attesa che la mostra di El Greco ebbe in Italia, secondo fonti comunali, fu simile a quella suscitata a Toledo in occasione della commemorazione del quarto centenario della morte dell’artista immortale, ovvero: Un successo completo che ha generato oltre 25.000 prenotazioni solo nei primi cinque giorni Fin dalla sua nascita e una forte presenza sui media italiani. Azioni come queste contribuiscono a promuovere e valorizzare l’immagine internazionale di Toledo, in questo caso la cerimonia di inaugurazione alla presenza dell’Ambasciatore di Spagna in Italia. Miguel Angel Fernandez-Palacios.

Come sindaco di Toledo, Carlos Velázquez ha voce in capitolo nel suo quartiere Orgoglioso di far parte di questa iniziativa sui personaggi Aiuta molto a sviluppare la città, ancora di più dopo averla avuta Ha stabilito un buon rapporto con il viceministro della Cultura. EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, come confermano le fonti sopra citate, di cui il consigliere comunale di Toledo è stato grande complice. Si sono uniti, si sono trovati bene e tra loro c’era chimica, parlavano anche italiano, una lingua che Carlos Velasquez parla molto bene perché sua moglie è italiana..

READ Il pugno stretto di Tony Martinez al Giro d'Italia Il Vice Ministro italiano della Cultura Vittorio Scarpi con Carlos Velasquez e Inez Canizares



Vice ministro Vittorio Scarpi È un personaggio mediatico e un personaggio televisivo molto noto nel suo Paese, soprattutto come commentatore per i suoi appassionati dibattiti con politici, giornalisti e altri personaggi televisivi. C’è Critico d’arte, storico, saggista e collezionista d’arte, un background di grande professionalità, culminato oggi nel suo incarico di alto livello presso il Ministero della Cultura Italiano. Il primo e il cognome più artistico del sindaco di Toledo “sembra” Scorby E questo è legato a questo Sul rapporto intrattenuto tra i due alla cerimonia di inaugurazione a Milano.

La vicinanza dimostrata da Sgarbi e Velázquez, secondo fonti presenti all’evento, ha portato lo stesso vice ministro a portare sulle spalle il sindaco di Toledo in alcuni momenti della visita, commentando altri incarichi affidati al Royal. Palazzo di Milano. Come un buon intenditore d’arte con la sua torcia professionale. La capacità di parlare italiano era molto desiderata, con Scarpi che ha effettuato un tour esclusivo fuori dal protocollo aziendale. Con il Sindaco di Toledo, la delegazione del Vicesindaco, Ines Canizarese il suo primo ufficiale, Sonia Casado, in tutto il palazzo illustra il grande patrimonio e valore artistico che vi risiede. Il tutto tra i racconti e le interessanti esperienze del viceministro.

Carlos Velasquez a Milano



Oltretutto, Carlos Velázquez è stato intervistato in diversi programmi RAI, dove ha avuto l’opportunità di promuovere la mostra e il film di Toledo., Scarpi ha promesso di visitare prossimamente la capitale della Castiglia-La Mancia. La bella storia di Toledo, in Italia, guidata dal suo sindaco. Buona sintonia con Velázquez Emiliano Garcia-Page GovLa valutazione è “molto importante”, il che completa questa apertura dell’assemblea e le sue aspettative per il capoluogo regionale.