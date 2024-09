Un ciclo che non si ferma mai un lavoro

Stiamo entrando in una nuova fase: la Fed ha appena iniziato il percorso di abbassamento dei tassi di interesse per cercare di compensare l’aumento dei costi di finanziamento che sta colpendo l’economia. Sebbene questa misura immetterà liquidità nel sistema, i tagli dei tassi di interesse di solito testimoniano la maturazione dei cicli e sono generalmente associati al fatto che le banche centrali, in molti casi, non arrivano in tempo per evitare una recessione.

L’economia si trova ad affrontare una strada in salita e l’obiettivo è fare tutto il possibile per superarla. Ma salirci su una vecchia 600 non è la stessa cosa che salirci su un Cybertruck, una delle ultime meraviglie tecnologiche che, nonostante pesi 5 tonnellate, accelera da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi, ed è addirittura costruito a prova di proiettile.

Non fraintenderci. Questo ciclo non è immune dalla recessione, ma ha alcune caratteristiche che lo rendono meno vulnerabile di altri, e crediamo che il prossimo anno il mondo sarà in grado di aggiungere +3%, ovvero una crescita leggermente inferiore alla crescita media storica del 2018 . +3,5%, risultato Rallentamento in Cina e Stati Uniti e modesto miglioramento in Europa.

Le tre caratteristiche più importanti sono:

In primo luogo, i tassi di interesse reali non sono storicamente molto elevati, questa volta al 2,7%, circa la metà della media storica del 5,3% a cui i tassi di interesse hanno iniziato a scendere nei cicli precedenti, un fattore che aggiunge meno pressione all’economia.

in secondo luogo, shock Il tasso di inflazione che ha fatto salire i prezzi più di due anni fa è stato causato da fattori misti e non esclusivamente da cambiamenti nell’offerta. È importante tenere presente che quando i corsi sono preceduti in passato Shock Dall’inflazione dell’offerta, si è conclusa con la stagnazione. Tuttavia, quando shock È venuto dalla domanda o è stato misto, come è successo in questa occasione, a metà degli anni ’80 o nel 1995, quando la Fed riuscì a spiegare un atterraggio morbido.

In questo senso, l’inflazione pura della domanda, sebbene negativa per la stabilità dei prezzi, è un buon segnale dal lato della crescita, perché significa che i consumi privati ​​rimangono sani e il ciclo tende ad essere più resistente alla politica monetaria.

Un terzo aspetto particolarmente distintivo di questo ciclo è che il mercato del lavoro rimane robusto in modo tale che la disoccupazione è inferiore al tasso di disoccupazione naturale, generando salari reali più elevati, imprese che aumentano i loro investimenti e aumentano la produttività.

In breve, anche se ci stiamo certamente muovendo verso una crescita più bassa ed è tempo di affrontare il lato rialzista, dobbiamo continuare a concentrarci sul movimento di questo ciclo, come il ciclo CybertruckNon è facile fermarsi. Sai già cosa disse Confucio, Non importa quanto vai piano, purché non ti fermi.