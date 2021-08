Un classico scomparso dalla Serie A in Italia

Il calcio italiano è in lutto: il club tradizionale Civo Verona è andato. Il club della città di Verona, nel nord Italia, è scomparso questa settimana perché non è riuscito a trovare un investitore o un acquirente per far fronte ai debiti che detiene.

Il lancio di Civo Verona è previsto per questa stagione nel 2021-22 In Serie B in Italia, la seconda divisione, Ma a causa dei suddetti problemi finanziari, non gli è stato permesso di registrarsi. Il club ha presentato ricorso nei primi giorni di questo agosto ma è stato respinto.

Il ? È stata una parte fondamentale della Serie A in questo secolo, crescendo nel 2001 dopo aver vinto un campionato di promozione. Era lì fino al 2007 quando è atterrato. È tornato in prima elementare un anno dopo ed è stato implacabile fino alla fine della stagione 2018-19. Ha chiuso 8° in Serie B nel corso 2020-21, ma la crisi che ha vissuto gli ha impedito di trovare un posto nella stagione in corso.

Cocenza FC retrocessa in Serie C e collocata in Serie B.

Oggi ci svegliamo tutti con questa triste notizia; Civo Verona non c’è più Pochi giorni fa la Federazione Italiana l’ha scissa dalla Serie B% uD83D% uDC4E% u274C pic.twitter.com/JDC7vnqJoZ – Malattia di Pablo% uD83C% uDF99% uFE0F% uD83C% uDFDF% uFE0F (abPablitoNoya) 22 agosto 2021

Uno dei giocatori maniacali, Sergio BellissierL’uomo, che è stato tra il 2002 e il 2019, voleva prendere il club, ma non riusciva nemmeno a trovare un acquirente per partire dalla Serie D.