Un cliente fa contare 75.157 euro per due ore al personale di un negozio di lusso e alla fine se ne va senza pagare

donna dentro Cina È diventata virale dopo un’insolita ritorsione contro un negozio di un marchio di lusso Louis Vuitton. La cliente, che riteneva di aver ricevuto un servizio scadente durante una visita precedente, è tornata al negozio con 600.000 yuan in contanti (l’equivalente di… 75.157 euro) e obbligavano i dipendenti a contarli per due ore prima di uscire senza fare acquisti.

Vendetta dopo due mesi

La famosa donna sul tema del social network Xiaohongshu Alias ​​​​”Xiaomayouren”ne ho parlato durante una precedente visita al negozio situato in un centro commerciale a Città di ChongqingÈ stato trattato in modo scortese dal personale. Secondo la loro storia, furono piazzati Occhi vuoti Quando ho chiesto loro di provare alcuni vestiti e Hanno ignorato la sua richiesta di un bicchiere d’acqua. La cliente è rimasta sconvolta dal servizio scadente e, non avendo ricevuto risposta al suo reclamo presso l’azienda, ha deciso di agire in merito.

Dopo due mesi Dopo l’incidente, Xiaomayoren è tornato al negozio con un assistente e un amico. Dopo aver provato diversi abiti, sono uscita con A Una borsa piena di banconote 100 yuan, il taglio più alto della Cina, e ha costretto lo stesso personale che l’aveva trattata male durante la sua prima visita a Conta le fatture una per una per due ore. Quando finalmente finirono, la donna annunciò semplicemente: “Non vogliamo più comprare niente, ce ne andiamo”.Ha lasciato intatti l’organizzazione e i suoi fondi.

Feedback sui social network

Questo strano atto di vendetta ha suscitato scalpore sui social cinesi, dove si sono già verificati altri casi riguardanti il ​​comportamento dei dipendenti di negozi di lusso. “Il finale è molto interessante! Mi sono sempre chiesto perché quegli impiegati sono così arroganti” oppure “Forse arrivano beni di lusso, Ma questo non significa che loro stessi siano “lussuosi”.Sono alcuni dei commenti riportati dal quotidiano di Hong Kong Posta del mattino della Cina meridionale.

