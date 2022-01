Un cubano è morto e altri cinque sono rimasti feriti in un incidente stradale in Guatemala

Il governo guatemalteco ha riferito a Incidente d’auto Al chilo 167 dell’autostrada da Chiquimula a Zacapa, tre cittadini sono stati uccisi, uno di loro un cubano, e altri cinque sono rimasti feriti.

dichiarazione da Istituto guatemalteco per l’immigrazione (IGM) Nota Nelle ore mattutine di sabato i cubani sono stati portati in ospedale Per ricevere cure mediche, tuttavia, i media locali lo hanno riferito Al loro arrivo uno di loro è morto e la donna versava in condizioni critiche.

Finora si sono solo identificati Amelia Crespo Renier Blanche Duran; Marcusillo Leon, Diana Medina e Jorge Osmani Garcia. I media hanno sottolineato che c’è una donna che non può essere riconosciuta.

I funzionari dell’IGM sono venuti in ospedale per visitare le vittime, verificare il loro stato legale e fornire un supporto adeguato.

Alejandra Mina, portavoce dell’IGM, ha spiegato che la destinazione dei cubani era il confine con il Messico e da lì sarebbero avanzati in Messico.

“È con questo in mente che le autorità per l’immigrazione chiedono ancora una volta alla popolazione di farlo Non migrare in modo irregolare Hanno sottolineato l’importanza di inasprire le sanzioni contro i trafficanti di esseri umani, perché violano i diritti degli stranieri e vengono ingannati nel compiere operazioni di trasferimento”.