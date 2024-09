Un debuttante e tre campioni della semifinale:: Ollie

Le semifinaliste hanno già raggiunto la Copa Libertadores e punteranno alla gloria eterna. Anche se tre di queste squadre sanno già cosa significa vincere questa coppa. Ci sono anche le date: le settimane del 23 e 30 ottobre.

Botafogo

Il Rio torna a giocare le semifinali di Copa Libertadores dopo 51 anni: nell’edizione precedente, nel 1973, la squadra fu eliminata dal torneo da Colo-Colo e Cerro Porteño in una partita a tre. Nel 1963, il giocatore di Pelé, Santos, lo rilasciò. Si è qualificato per i tornei al quinto posto nella finale del campionato brasiliano, un torneo in cui era stato al vertice per 30 date ed era avanti di 13 punti, ma le sue prestazioni sono diminuite drasticamente.

Mercoledì hanno battuto il San Pablo ai rigori a Morumbi, nei quarti di finale. La squadra ha una coppia argentina, il difensore Alexander Barboza e il trequartista Thiago AlmadaHa segnato il gol della vittoria nella vittoria per 1-1 contro il Sanpa, e ha anche contribuito con un calcio di rigore. Inoltre, il suo team dirigenziale comprende Joel Carley, lo straniero più frequente nella storia del club.

Chi Chi e Matthews Martins festeggiano la qualificazione alle semifinali dopo aver eliminato il San Pablo ai rigori.

Penarol

La rivale del Fougao è una squadra di coppa più per via del suo passato: vinse il campionato nel 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987. L’ultima è stata in definizione storica, con il gol di Diego Aguirre nella terza partita contro l’America de Cali. Al 30′ dei supplementari in Cile. L’attaccante del Carbonero allena attualmente l’Uruguay. Hanno raggiunto le semifinali 1-0 contro il Flamengo al Maracanã e ne hanno approfittato vincendo 0-0 sui campioni del secolo a Montevideo. L’arciere Aguerre è alimentato dal potere collettivo. L’ultima volta che sono arrivati ​​in semifinale è stato nel 2011: hanno battuto il Velez ma hanno perso la finale contro il Santos. Aguirre era anche l’allenatore. Cercherà quindi la sua terza finale di Libertadores con il Peñarol. READ Rocky ha sorpreso gli Yankees colpendo un fuoricampo all'undicesimo

Diego Aguirre-Flamengo.

fiume

El Melo ha già quattro titoli di Copa Libertadores. Lo vinse nel 1986, con la storica squadra capitanata da Hector Vieira, divenuto poi Campione Intercontinentale. Nel 1996 ci fu il ritorno olimpico con Ramon Díaz in panchina, Enzo Francescoli e Hernan Crespo come giocatori decisivi. Nel 2015, con Marcelo Gallardo, la gloria eterna arrivò contro il Tigres de Monterrey. Numeri: Lucas Alario per i suoi gol nella finale, Barovero, Jonathan Maidana, Ramiro Funes e Mori Carlos Sanchez. Nel 2018, la storica finale a Madrid contro il Boca, con Armani, Prato, Nacho Fernandez, Juanfer Quintero, Pinola e altri… In semifinale hanno perso col Palmeiras nel torneo 2020, giocato a gennaio 2021 a causa della pandemia . .

Il River festeggia dopo aver eliminato Colo-Colo.

Atlético Mineiro

El Gallo ha un solo scudetto Libertadores nella sua storia: il 2013, con Ronaldinho in squadra, anche se decisivo all’inizio della competizione, ma non tanto nella fase finale. Joe, Diego Tardelli e Bernard sono stati gli altri punti di forza della squadra guidata da Kuka. Adesso i punti forti sono Hulk, Deverson, Scarpa e Bernard. Nella semifinale contro il Fluminense c’è stato un attaccante che ha mancato due gol netti ed è stato Paulinho. Ci sono gli argentini Rodrigo Battaglia (utilizzato da Gabriel Milito come svincolato), Fausto Vera, Matías Zaracho e Renzo Saravia (gli ultimi due infortunati).