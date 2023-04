Un deputato ha negato le accuse di brogli nelle elezioni italiane

Il deputato italo-argentino Eugenio Sangregorio Smentito per lettera Le elezioni italiane in Sudamerica facevano parte di un brogli elettorale per il rinnovo del parlamento. Lui e il suo partito sono stati accusati di aver truccato le schede elettorali per contare più voti a suo favore di quanti ne avesse ottenuti.

Due reati condannati Stampa con un colore diverso Sulle schede e con un errore di battitura: hanno scritto “Diputati” invece di “Diputati”. Furono annullati 64.480 voti di rappresentanti e 39.922 voti di senatori.

Sangregorio ha negato le accuse e lo ha denunciato come “vittima di questo piano criminale creato alle sue spalle e del partito USEI da spietati e disonesti oppositori politici”.

Le elezioni si sono svolte a settembre dello scorso anno. e frode Pochi giorni dopo fu pubblicamente condannato da tre poteri politici Italiani all’Estero, Movimento degli Italiani all’Estero (MAIE), Lega e Partito Democratico, in conferenza stampa alla Camera dei Deputati.



Eugenio Sangregorio ha negato le accuse di frode.

Il senatore italo-argentino Ricardo Merlo, capo del MAIE, ha dichiarato: “Questa è una situazione del tutto strana e mostra la necessità di cambiare il sistema di voto, perché se continuano così voteranno dall’estero”.

Per Merlo, il primo segno che qualcosa non andava nel voto dell’Argentina è stato quando ha saputo del numero di voti espressi. “È stato più di quanto ci aspettassimoSecondo i nostri calcoli dai 20 ai 25mila voti sono di più“Ha spiegato in un’intervista con Clarin da Roma, in cui approfondisce i dettagli di come hanno scoperto la truffa.

Inoltre, Merlo ha affermato di essersi reso conto che era dovuto a un errore grammaticale nel voto. “Camera dei Deputati, invece di dire che è la forma corretta in italiano, Camera dei Deputati, scritta con la I al posto della E. Non sappiamo chi sia stato, ma quell’errore grammaticale lo ha reso così facile da individuare. Frode.” E respingi quei voti. Se non l’avesse trovato, avrebbe potuto cambiare il corso delle elezioni”, ha detto.

Bloodcore nega tale affermazione. “Nel caso delle elezioni politiche era richiesto un capro espiatorio, cioè da identificare come responsabile del delitto collettivo, quando, in realtà, era innocente e doveva subire la punizione per torti che non aveva commesso. , per addossare la colpa e la responsabilità a qualcuno, invece di proteggere i veri colpevoli”, ha scritto in una lettera.

Nell’ultima assemblea Sangrigorio si è schierato con il centrodestra, e l’USEI si è alleato con Noi con l’Italia. Ha anche confermato di essere stato accusato del presunto tentativo di frode che ha portato alla sua rimozione dal Parlamento e di non essersi avvicinato alla panchina come senatore.

Così, Accusando i suoi rivali di essere truffatori, Ma nel modo in cui quei voti sono stati rilevati e annullati. I voti sono al vaglio.

“Tuttavia, sappiano gli autori di questo atto riprovevole che anche se trovare un capro espiatorio in Eugenio Sangrigorio è per loro un “affare” non solo politico ma anche economico, io non smetterò di lottare con tutte le mie forze e in tutte le sedi. È giusto per vedere la verità e la giustizia trionfare e, naturalmente, per vedere i colpevoli puniti”, ha detto Sangrigorio. .

