Un derby che torna d’élite

MFino allo scorso giugno, L’unico derby di Milano con due vincitori della Champions League. Ora, la città italiana condivide questo onore con Manchester. Tuttavia, nel Nord Italia, capitale economica del Paese transalpino, hanno fortuna: Inter e Milan lottano per regnare in Italia… e sono tornate nell’élite. Il ‘Derby della Madonina’ torna alla ribalta, vivendo questo sabato una nuova edizione (238esima).

Dopo la tre giornate di Serie A 2023/24, Milan e Inter in testa. Delle restanti candidate, tutte hanno subito una foratura almeno una volta: Napoli (campione in carica), Juventus, Roma, Lazio… e comunque presto, Le voci più riconosciute in Italia mettono i due milanesi in pole position per vincere questo ‘Scudetto’.

Nella replica dell’ultima semifinale di Champions League, il Milan cercherà la rivincita. È vero che Inzaghi ha la stazza di Pioli (quattro vittorie nerazzurre nelle ultime quattro partite, 7-0). Ma i rossoneri vogliono fare tutti gli acquisti e sorprenderne più di uno in questa stagione 2023/24.

Lautaro esulta per il gol contro il Milan in Champions League.

Due squadre ‘nuove’

Dopo aver brillato nell’ultima Champions League (e tante), Entrambe le squadre del Milan hanno sofferto il potere economico della Premier (o dell’Arabia Saudita) e hanno perso giocatori importanti: Donali è andato dal presidente del Consiglio; L’Inter era senza Onana, Brozovic, Skriniar, Lukaku e Dzeko. Gli acquisti in Lombardia quest’estate sono stati tanti… finora i tecnici hanno messo insieme bene i pezzi.

Il Milan è ancora guidato da Rafael Leo, ma il portoghese ha trovato dei partner da rappresentare: Pulisic ne è l’esempio lampante. L’americano è caduto in piedi a San Siro. E Rainers, al posto di Donnelly a centrocampo. Loftus-Cheek, per ora, è fantastico. Il punto debole del Milan in questo derby è la perdita di Tomori e Kalulu in difesa. Gjer, insieme a Thea, deve fermare un imperioso Lautaro Martinez.

E l’argentino si sta godendo il momento più bello della sua carriera. Il capitano e leader dell’Interista ‘Lotti’ ha segnato cinque gol in tre partite in questa stagione. Al suo fianco è arrivato da svincolato Marcus Durham (nel derby di ‘Calciomercato’, l’Inter lo ha prelevato all’ultimo minuto dal Milan) e comincia a decollare. Aspettano la loro occasione anche Frattesi e Pavard, che hanno iniziato la stagione come sostituti… Di più Sommer ha sostituito di sicuro Onana: zero gol finora segnati.

Dzeko ha segnato un gol contro il Milan nell’ultima Champions League.

Questo derby, prima partita della stagione, sarà una partita di tendenza… ma non decisiva. Il tutto, tra l’altro, in vista dell’esordio in Champions League per entrambe le squadre: Milan Newcastle; Inter, Real Sociedad-s.

Le possibili formazioni di Inter-Milan:

Fra: Sommer – Darmian, De Vrij, Bastoni – Dumfries, Parella, Kalhanoglu, Mikhetarian/Fratesi, DeMarco – Durham, Lautaro Martinez.

Milano: Mignon – Calabria, Gjer, Diaw, Theo Hernandez – Loftus-Cheek, Krunick, Reijnders – Pulisic, Giroud, Leo.