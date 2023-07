Un entusiasmante gioco di ruolo ti aspetta nell’Epic Games Store da scaricare e aggiungere gratuitamente al tuo account

Per un’estate divertente, potresti chiederti cosa giocare in questi giorni, quindi una buona opzione è cogliere l’occasione per giocare a uno dei giochi che l’Epic Games Store offre su base settimanale, come è successo di nuovo. Il prescelto stavolta lo è SPORCIZIA.

Titolo sviluppato da Clover Bite Studio You can Download gratuito fino al 13 luglio, che a sua volta significa che diventerà parte del tuo account per sempre. Per fare ciò, accedi semplicemente alla pagina del prodotto corrispondente nel negozio digitale prima di tornare alla cassa la prossima settimana.

SPORCIZIA È brutale Gioco di ruolo d’azione in 2D Dove distruggerai i tuoi nemici con armi che cambiano forma e funzione. Basandosi sull’eliminazione dei nemici, diventeranno più potenti in modo che ognuno possa adattare il gameplay allo stile che preferisce, poiché non esiste un unico modo per eliminare le creature che ti verranno incontro.

In questo modo sarà possibile bloccarne l’impatto, distruggendoli frontalmente, oppure schiacciandoli dall’alto, sia con spade, artigli, fruste, ecc. Tutto questo dentro Alcuni scenari soprannaturali E con un tocco leggermente inquietante deve essere esplorato in un mondo interconnesso dove non mancheranno i mostri che dominano sotto forma di boss finali.

In ExtraVita | I 26 migliori videogiochi gratuiti a cui puoi giocare subito

In ExtraVita | 34 migliori giochi di ruolo per PC