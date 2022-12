Un errore ingegneristico “senza precedenti” ha ostacolato la creazione del chip dell’iPhone 14 Pro

patata fritta A16 bionico che sono stati messi in vendita iPhone 14Pro Sarebbe stato molto più potente, ma un errore ingegneristico ha rovinato i piani manzana.

Secondo un rapporto di l’informazioneErrori di progettazione critici nelle ultime fasi dello sviluppo sono stati dannosi per tale obiettivo, quindi l’azienda ha dovuto adottare un design simile all’A15 dell’anno scorso.

Che fine ha fatto la A16?

Il rapporto indica che gli ingegneri del silicio in manzana Erano “eccessivamente ambiziosi nell’aggiungere nuove funzionalità”.

patata fritta Un 16 L’idea del team era di mantenere la GPU di nuova generazione con ray tracing, la tecnologia che fa sì che la luce nei videogiochi si comporti come nella vita reale.

Le simulazioni software hanno suggerito che fosse possibile e l’azienda ha continuato con il lavoro di prototipazione. Ma i dispositivi di prova hanno assorbito più energia di quanto previsto dagli ingegneri, il che potrebbe influire sulla durata della batteria e causare il surriscaldamento del dispositivo.

Perché manzana I bug sono stati rilevati in ritardo nello sviluppo e ho dovuto scartare e scegliere i piani per questa build il Un 16 che stiamo attualmente vedendo in apparecchiature di fascia alta.

Le fonti del rapporto hanno descritto l’errore come “senza precedenti nella storia dell’organizzazione”.

Problemi di partizione

Sembra che il team di sviluppo, chiamato anche Apple Silicon, non avesse solo questo problema.

A partire da quest’anno, oltre a combattere le frontiere dello sviluppo di queste tecnologie È ancora governato dalla legge di MooreUn sacco di talento è stato attratto dai produttori di chip concorrenti.

Secondo quanto riferito, la società ha cercato di limitare questa fuga di cervelli mostrando presentazioni agli ingegneri che hanno evidenziato i pericoli di lavorare presso società di chip emergenti, avvertendo che la maggior parte di loro fallisce.

