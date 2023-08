Un ex impiegato di Rockstar fa trapelare informazioni sullo sviluppo di GTA VI

GTA VI è attualmente in fase di sviluppo.

Grafica creata da un fan di GTA VI

Oggi GTA VI è uno dei giochi più ricercati dalla comunità di gioco in generale, il che ha portato al fatto che un decennio dopo l’uscita del quinto capitolo numerato del leggendario franchise di Rockstar, sono in molti a chiedersi nuova esperienza Attraverso lo studio americano, portando al fatto che finora solo Aggiornamenti con nuovi contenuti Proprio come con la nuova modalità di gioco incentrata su Cayo Perico in GTA Online.

Sotto questa ipotesi, è noto che Rockstar sta già lavorando al videogioco Allo stesso tempo, sono in molti ad attendere con ansia nuovi dettagli al riguardo, perché tutto ciò che si sapeva fino ad ora al riguardo è stato ufficioso, tra cui Uno dei più grandi leak mai visti nell’industria dei videogiochi. Tuttavia, sembra che per ora continueremo a parlare di fonti esterne.

GTA VI avrebbe potuto essere in sviluppo dal 2015 secondo una biografia di un ex dipendente di Rockstar.

Di recente siamo stati in grado di apprendere che un ex dipendente di Rockstar avrebbe rivelato che Bully 2 e 3 erano in fase di sviluppo, il che ha portato lo stesso lavoratore, John Young, ad annunciarlo GTA VI è in sviluppo dal 2015Da allora, come si evince dal suo profilo LinkedIn, ha ricoperto la carica di ex Video Editor presso Rockstar Research.

Stranamente, si riferisce ad esso Ha lavorato in questa posizione dal 2015 al 2018 Con GTA VI, dato che è il secondo anno, ha abbandonato la scuola in cui frequentava da 13 anni. Ora, la cosa interessante arriva con la data iniziale, perché significa questo GTA VI ha iniziato il suo sviluppo nel 2015Cioè, dopo l’uscita di GTA V su PC.

Per il resto, resta solo da affermare che c’era da aspettarselo GTA VI uscirà nei prossimi anni.con potenziale in arrivo su Xbox Series X, PS5 e PC.