Un fallimento dimenticato: il primo film di George Lucas ha portato alla creazione di “Star Wars”

“THX 1138”, nato come breve collage di George Lucas, ha gettato le basi per l'universo di “Star Wars”. (Fonte: Zoetrope americano)

Sono nato con l'intenzione di creare qualcosa di futuristico, molto visivo, senza molti dialoghi o personaggi molto profondi. Il cortometraggio universitario di George Lucas che ha gettato le basi leggendarie per Guerre stellari Era conosciuto nel 1967 con questo nome Grazie 1138 4EB. Da questo progetto, il regista ha scoperto l'importanza del suono per fornire un'esperienza unica e da qui è nato il suo lavoro globale per promuovere la composizione musicale di alta qualità e l'inclusione di sistemi audio nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti.

durante Grazie Ha anche sviluppato una maggiore affinità per Marcia Griffin (che in seguito sarebbe stata sua moglie) nelle redazioni di Verna Fields. Con un anno di esperienza nel montaggio, si guadagnava già da vivere come professionista grazie al suo talento unico e al suo ineguagliabile istinto nell'incollare le immagini una sull'altra. Per mettere insieme il cortometraggio, entrambi hanno trascorso molte ore lavorando insieme e condividendo conversazioni sul cinema.

La Warner Bros. opzionò il progetto visionario del giovane regista nel 1969, trasformandolo in un film di un'ora e mezza. (Fonte immagine: Sunset Boulevard/Corbis tramite Getty Images)

Ci sono voluti diversi mesi per completare il montaggio del filmato e, una volta che ha soddisfatto le aspettative visive e audio surreali suggerite dal regista, è stato possibile visualizzarlo. Il risultato fu una festa della tecnologia che alla fine sarebbe stata magica Francis Ford CoppolaUno dei grandi amici di una vita di Lucas. Grazie alla sua carriera in ascesa e alla vasta rete di contatti, è riuscito ad acquisire piccole produzioni studentesche Warner Bros. Per la distribuzione in forma cinematografica come parte del loro accordo per Due anime in conflittoDove George lavorava per lui.

Poco dopo, la Warner accettò di investire circa 300.000 dollari per trasformarlo in realtà. Grazie 1138 4EB. “È stato in quel momento che sono nato veramente Zootropio americano. Al più presto Grazie “È diventato una realtà”, ha dichiarato Lucas, secondo la sua biografia non autorizzata, “siamo riusciti a pagare gli stipendi alle persone e all’improvviso tutti hanno avuto un lavoro”. Brian Jay Jones (George Lucas: una vita). Questa casa di produzione, nata dalla stretta amicizia tra registi, oggi appartiene esclusivamente a… Coppola Romano E Sofia Coppola I diritti sulla libreria di film sono di proprietà di Lionsgate.

Lucas ha catturato il suo interesse nel creare atmosfera attraverso il suono con la realizzazione di “THX 1138” e questo elemento è stato mantenuto in tutta la sua filmografia. (Fonte: Zoetrope americano)

A Giorgio LucasA quel tempo, era una novità avere così tanti soldi e così tante persone al comando. Nemmeno lui si aspettava che i suoi problemi iniziassero da lì. Il 22 settembre 1969, Le riprese del film sono iniziate nella metropolitana di San Francisco a metà della costruzione Si trova sul Gulf Rapid Transit System.

Quei quindici minuti creati durante i suoi giorni all'università hanno dovuto essere aumentati fino a un'ora e mezza, un compito arduo che ha intrapreso durante lo sviluppo della sceneggiatura. Ha utilizzato anche un'altra metropolitana abbandonata come location e ha costruito un set, mentre la telecamera doveva essere posizionata con un'angolazione molto specifica in modo che non si notasse che si trovava all'interno di una stazione normale.

Il film si distingueva per la sua creatività cinematografica e per le sue location situate in stazioni della metropolitana abbandonate o incompiute. (Fonte: Zoetrope americano)

Film consigliato Una società meccanica e completamente spersonalizzata È quello che ha detto Dorothy Lucas, la madre del regista, trarrà ispirazione dal momento in cui il sistema informatico si è bloccato presso l'Università della California del Sud (USC), dove George ha trascorso i suoi anni più preziosi di formazione professionale. Ha chiamato gli eroi Grazie E Luo3417sono anche una sorta di antecedente per strani soprannomi dati ai robot (R2-D2, C-3POeccetera.). Lucas è sempre stato affascinato dalle combinazioni di numeri e lettere. Non avevano alcun significato, ma sono nati inaspettatamente.

All’interno di questo sistema oppressivo e duro, THX cerca la libertà quando cerca di fuggire dalla sua “prigione” (che può essere intesa come il luogo fisico o il contesto miserabile in sé). “Ci sono persone che darebbero qualsiasi cosa per lasciare il proprio lavoro. Devi farlo e basta […] Sono persone in gabbia con le porte aperteGeorge disse nel 1971 quando spiegò l'approccio filosofico al suo lungometraggio.

George Lucas ha cercato di catturare l’essenza della libertà in una società robotica e oppressiva con “THX 1138”. (Fonte: Zoetrope americano)

Come parte del suo stile e timbro cinematografico, Giorgio Lucas Apprezzava ogni foto scattata dalla fotocamera, anche quelle che mostravano solo le macchine. Volevo lasciare l'impronta del sentimento su ogni cosa. In un'intervista alla rivista Direttore della fotografia americanoAffermava che la sua creazione era “La verità del cinemaViene dal futuroCioè, far sembrare che sia stato girato da registi di documentari, il che contribuirebbe alla loro visione Guerre stellari Con telecamere fisse e inquadrature dove si muovono solo macchine o personaggi.

Tuttavia, non tutti hanno visto le emozioni grazie1138addirittura descritto come freddo e astratto. L'horror bussa alla porta della Warner Bros. Quando nel 1970 insistettero per vederlo, ebbene Francis Ford Coppola Ho promesso loro un prodotto fantastico e molto innovativo. Quando lo portarono a Hollywood per mostrarlo ai dirigenti, i loro volti mostrarono sorpresa e disapprovazione. Lo hanno accusato di non aver rispettato il testo approvato e la lamentela più rilevante è questa Non era affatto commerciale..

La visione di Lucas per una nuova era del cinema si è rivelata un fallimento commerciale e non ha convinto la Warner Bros. (Credito: American Zoetrope)

Nel documentario L'eredità dei cineasti: i primi anni dello zootropio americano (2004), Lucas ha ammesso che “Nessuno sa cosa farne grazie1138“Questo fallimento era imminente. I capi della Warner erano arrabbiati perché non vi trovavano un tipico film di fantascienza e si rifiutavano di comprendere il movimento sperimentale incarnato dai personaggi dei giovani registi negli anni '70.

Grazie Zootropio quasi rotto Segnò la sua rottura con la Warner Bros., ma riuscì, senza dolore né gloria, a pubblicarlo nel 1971. Gran parte dei critici e dei cinefili dilettanti in Francia lodarono il lavoro di Lucas, ma una fazione gli dedicò totale disprezzo: Among i commenti in cui accusava Georges di ostentare i suoi attori come parte dell'arredamento del set. Da qui il fatto che durante le riprese Guerre stellariSi diceva che non comunicasse completamente con i suoi co-protagonisti.

Dal fallimento iniziale all'eredità eterna: George Lucas e il percorso verso “Star Wars” che ha definito il suo primo film hollywoodiano. (Fonte immagine: Reuters/Mike Blake)

Nonostante sua moglie Marcia Lucas Non lo ha mai rimproverato per il disastro, e non ha mai smesso di ricordargli che nel frattempo lo aveva avvertito che il film non coinvolgeva emotivamente il pubblico. George Lucas non sopportava questa critica Era determinato a riprovarci con un film allegro, commerciale, pensato per tutti. Volevo dimostrare che potevo farcela, anche se la strada sarebbe stata più difficile di così Grazie1138.

In linea di principio sarebbe una versione cinematografica di Flash Gordon, ma non è riuscito ad ottenerne i diritti. Frustrato dalle tante porte chiuse, ha deciso che avrebbe creato il suo mondo con tutte le gag futuristiche e fantasiose. Finzione Cosa che lo affascinava. Questo sarà solo l'inizio della creazione Guerre stellari.

George Lucas ha ammesso dopo aver annunciato di aver ricevuto questo premio, dicendo: “Il Festival di Cannes ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore”. (Crediti: EFE/Facundo Arrizabalaga)



Giorgio Lucas Quest'anno riceverà la Palma d'Oro onoraria È statoÈ un festival francese dove è stato proiettato il suo primo film.

“Il Festival di Cannes ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Sono rimasto sorpreso e felice quando il mio primo film, THX-1138, è stato selezionato per essere proiettato in un nuovo programma per nuovi registi chiamato Director's Week. Da allora, ho “Sono tornato più volte al festival in diversi ruoli come scrittore.” Sceneggiatore, regista e produttore. A più di 50 anni da questo ambizioso progetto, il cui fallimento segnò l'inizio di un mondo oltre ogni modello, ha affermato il pluripremiato regista una dichiarazione: “Sono davvero orgoglioso di questo onore speciale, che significa molto per me.” Cinema Forever .