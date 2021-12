Un fan sconosciuto ha realizzato una traccia di Mario Kart 8 su Animal Crossing

Alcuni credono che questa traccia realizzata in Animal Crossing non sia solo il miglior DLC in Mario Kart 8, ma la migliore arena dell’intero gioco. Quindi un fan ha portato il suo amore per la pista a un nuovo livello, ricreandolo sulla sua isola da Animal Crossing: New Horizons.

Il creatore, la cui identità non è ancora nota, perché il percorso è stato visto solo da un altro giocatore che ha visitato l’isola attraverso il sistema Dream Address. Scegliendo di viaggiare su un’isola casuale, è atterrato accidentalmente su una fedele ricostruzione della famosa pista di Mario Kart 8.

“Sono andato a un indirizzo da sogno casuale e tutti hanno creato questa isola di Mario Kart 8 basata sull’ambientazione di Animal Crossing… Ti amo”, dice l’utente di Twitter @PishPawshART. L’isola si chiama Lamasery e Pish ha condiviso un Dream Code nel caso volessi vederlo di persona: DA-8468-5893-3290.

L’isola ha molto di più di quello che vediamo nel breve filmato. Le monete sono allineate lungo il percorso, aiutandoti a trovare la tua strada attraverso il percorso, rivelando che quasi ogni aspetto è integrato. Ci sono anche grandi rampe come quella di Mario Kart, anche se a causa del modo in cui funziona Animal Crossing, non puoi usarle.

Se vuoi abbellire un po’ la tua isola, sei fortunato. Animal Crossing ha già rilasciato la sua linea di mobili di Capodanno, che si aggiunge all’enorme quantità di contenuti che i fan devono controllare dopo l’ultimo importante aggiornamento. Da quello che possiamo vedere dalle foto condivise, abbiamo palloncini di Capodanno 2022 da comprare, oltre a nuovi cibi e bevande da preparare. I mobili saranno disponibili fino al 5 gennaio, quindi hai tutto il tempo per ottenere tutto nella tua nuova linea di attrezzature (o, sai, tornare indietro nel tempo).