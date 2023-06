Un finto rapimento durante un addio al celibato provoca panico e caos in Italia Nove prigionieri

Un addio al celibato in Italia è finito con tutti gli amici dello sposo in carcere. Un episodio molto raro Tenuto nella città di TrofarelloA circa 20 km da Torino nel nord Italia.

Ovviamente gli amici dello sposo hanno pensato alla scena, stilato la strategia e distribuito i ruoli a tutti, Ma si sono dimenticati di informare i vicini.

Copriti il ​​viso Fucili ad aria compressa, passamontagna e bandiere dei fondamentalisti dello Stato Islamico (IS).Cosa hanno fatto gli “organizzatori” dell’addio al celibato “rapendo” il ragazzo? Una celebrazione prevista per il suo addio al celibato. Vedendo questa scena, i vicini si sono spaventati e hanno informato la polizia dell’incidente del rapimento.

Nove persone, di età compresa tra i 23 e i 31 anni, hanno fatto irruzione nella casa del fidanzato sabato notte. Lo hanno preso con la forza, lo hanno imbavagliato e messo su un veicolo e ha lasciato rapidamente il posto. Un vecchio, che ha visto la situazione dalla finestra, è svenuto Sono pervenute diverse telefonate alla stazione di polizia locale in merito al presunto rapimento.

In questo modo, la polizia ha deciso di istituire diversi posti di blocco nella zona per rintracciare i “contrabbandieri”. Quando hanno visto il veicolo per la fuga dei giovani, gli agenti sono entrati nell’edificio in cui si trovavano. Li hanno fermati, sequestrato loro armi, passamontagna e altri oggetti e “liberato” il fidanzato.

Quando il giovane ha scoperto che era solo uno scherzo Accusato di “aver provocato l’allarme pubblico”.. Come riportato dai media italiani Torino Today, il giovane “ostaggio” non si è reso conto che si trattava di uno scherzo fino a quando la polizia non lo ha trovato.

Nel frattempo, i residenti del quartiere Credevano che fosse un vero rapimento: “Non sai mai cosa succederà oggi, soprattutto quando senti notizie di persone che fanno sempre cose folli”, ha detto un vicino al Corriere della Sera.

“Eravamo tutti spaventati qui nell’edificio. È stato come un vero rapimento. Erano in tanti, i loro volti non sono stati identificati ed erano armati al collo, con un equipaggiamento come si vede nei film”, ha aggiunto la donna.

“Non sapevamo che si sarebbero sposati, nessuno ci ha detto dello scherzo che stavano facendo. Ora che ci penso, la ragazza era in piedi sul balcone a ridere, mentre le persone nel condominio erano spaventate. cosa stava succedendo, il vicino ha detto: “Sta succedendo”.

Ha detto un altro vicino Inteso “Desiderio di essere divertente, ma una scena del genere è incomprensibileE ha aggiunto: “Ho visto un addio al celibato come questo qualche anno fa, ma poche ore fa ci hanno avvertito di non farci prendere dal panico con un biglietto”. Se davvero non possono fare a meno di un finto rapimento, Non possono almeno farci sapere cosa succederà? Quando ho visto quei ragazzi mascherati e armati, ho telefonato alla polizia con mani tremanti”, ha detto.

