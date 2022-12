Un forte temporale si abbatte nuovamente sul sud Italia, provocando ingenti danni materiali

Una settimana dopo sono morte almeno 11 persone Sull’isola d’IschiaIl Sud Italia è nuovamente colpito Una forte tempesta che ha causato tempeste e inondazioni Nel fine settimana, secondo Europa Press.

In aree come Crotona in Calabria, i servizi di emergenza hanno utilizzato gommoni per attraversare aree completamente allagate e facilitare le evacuazioni.

Si sono formate tempeste Gravi danni materialiSebbene al momento non ci siano segnalazioni di lesioni personali. La Protezione Civile ha denunciato frane e smottamenti in Sicilia, dove sono state tagliate diverse strade.

Alluvioni e cicloni sono personaggi importanti In Calabria e Puglia. È stato invece rinvenuto nelle Isole Lipari tra Sicilia e Calabria. 4.6 Forte terremoto Non ha causato danni significativi sulla scala Richter.

possedere Isola d’Ischia Centinaia di vicini hanno trascorso il venerdì e il sabato sera in hotel oa casa di parenti a causa del pericolo per le loro abitazioni.

Nel nord Italia, a VeneziaLe chiuse di emergenza rimangono aperte per evitare allagamenti e il Modulo Sperimentale Elettromeccanico (MOSE), un sistema di 78 chiuse mobili, è perfettamente funzionante.