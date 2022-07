Un gelato rivoluzionario mangiato da Elon Musk e il più ricco del mondo

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 lug 2022 – 13:15

Jorge Fuentelsaz

New York, 12 luglio (EFE). – L’estate ha portato caldo a New York e con il riscaldamento anche i gelati sono raddoppiati, anche se non tutti sono stati rivoluzionari come quelli venduti per pochi giorni dal gruppo di artisti “MSCHF”, che si esibisce in una bancarella di strada divorando Elon Musk e il uomini d’affari più ricchi del mondo.

A Broadway, accanto alla piazza centrale del Columbus Circle, a Manhattan, c’è una gelateria nel più puro stile tradizionale degli Stati Uniti, che vende ghiaccioli (bastoncini di gelato) con i volti del fondatore mascherato di Amazon, Jeff Bezos; che Facebook Mark Zuckerberg; Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, e l’uomo che ha costruito Alibaba, Jack Ma.

“Mangia i ricchi!” Lo slogan della campagna può essere letto sul camion, sulla confezione del gelato e sul sito web della collettiva (https://eattherichpopsicles.com).

È un detto rivoluzionario tratto dalla frase: “Quando le persone non hanno da mangiare, mangeranno i ricchi”, attribuito al filosofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) che divenne un grido di battaglia per vari movimenti sociali. generazioni più giovani.

Nella pagina ufficiale dell’evento, infatti, oltre a questo grido di guerra, non c’è alcuna dichiarazione politica o testo esplicativo.

La pagina si limita a mostrare i ritratti di miliardari, ognuno con un morso in testa, oltre a gelati e carta da regalo, su cui sono disegnati i loghi che ricordano le aziende che rappresentano i massimi uomini d’affari.

Anche il co-fondatore di MSCHF, Daniel Greenberg, è riluttante a entrare nei dettagli e accetta di rispondere alle domande solo tramite e-mail succinte e vaghe.

Scrive a Efe che la sua iniziativa intende semplicemente evidenziare “il detto relativo al mangiare i ricchi” e insiste che questo è il messaggio.

Una sorpresa tra i passeggeri della Grande Mela

Soprannominato “MSHCFsicle” una parodia del marchio di gelato locale “Popsicle”, questo “succede” suggerisce “masticare muschio”, “mordere bezos”, “cancelli divoratori”, “succhiare zuk” e “spuntino su Jack”.

La gente rimane sorpresa allo stand, che presenta anche il volto dell’anziano miliardario che funge da emblema per il popolare gioco da tavolo Monopoly, che ovviamente è caratterizzato da un segno di morso sul cappello.

Il camioncino dei gelati, che ha iniziato il suo viaggio lunedì, sarà nel quartiere di Brooklyn tutto il giorno e tornerà a Manhattan mercoledì, a Washington Square.

Inoltre, un altro chiosco di strada in questi giorni passa attraverso diverse aree di Los Angeles, in California.

Alcuni passanti sorridono, altri scattano foto e i più audaci escono e comprano un delizioso “gelato ricco” per il quale devono pagare la cifra insignificante di $ 10, un prezzo che Greenberg considera “casuale” ma che anche per gli standard di New York, è costoso.

GELATO AL MUSCHIO ELON, PIU’ RICHIESTO

Il giovane presente allo stand, afferma di non sapere nulla del progetto, ma spiega a Efe che in termini di preferenza il gelato più venduto, ad oggi, era di Musk, seguito da Bezos e Zuckerberg, Gates e che cosa.

Afferma di aver venduto circa cinque scatole di 24 barrette di gelato dal leader della società di auto elettriche di lusso Tesla, i cui capelli sanno di cioccolato, la sua faccia come fragole e i suoi occhi verdi sono chewing-gum alla menta.

“Elon Musk è il numero uno, lo conoscono tutti”, dice un acquirente che si è avvicinato allo stand con un gruppo di amici per mettere i denti nell’imprenditore.

“Bill Gates sa di vaniglia”, dice un passante che ha scelto di assaggiare il sapore del fondatore di Microsoft.

Dopo aver assaggiato il gelato al muschio, che fornisce 190 calorie secondo l’involucro, ha scritto sul bastoncino “Elon Musk ha un patrimonio netto di $ 264,6 miliardi” e sul retro, ancora: “Mangia i ricchi”. EFE

