Un giocatore in Call of Duty Modern Warfare 2 che batte un record è quasi impossibile senza uccidere nessuno

Call of duty guerra moderna 2 È con noi da alcune settimane e in tutto questo tempo abbiamo avuto l’opportunità di assistere a tutti i tipi di imprese e giocate impossibili da parte dei giocatori più accaniti.

con il rilascio di Aggiornamento di Call of Duty Warzone 2.0.1 e il Modalità zona demilitarizzata È aumentato il desiderio di continuare a sperimentare la guerra moderna, ma c’è chi ama soffrire solo perché. tutti gioco Ha i suoi masochisti e in COD spiccano soprattutto i pacifisti.

In tutta la storia, ci sono sempre stati temerari che hanno voluto Goditi Call of Duty senza uccidere nessunoche a prima vista sembra difficile data la natura del file gioco, sparatutto manuale. più avanti Call of duty guerra moderna 2 Sono tornati.

Nuovo risultato visto in Call of Duty Modern Warfare 2

giocatore nominato Quel ragazzo amichevole (il nome che mi viene in mente) è stato raggiunto Raggiungi il livello massimo del gioco in meno di 24 ore di gioco, senza effettuare una sola uccisione… 0 uccisioni.

Certo, il marchio è un record, perché è solo richiesto 23 ore e 25 minuti di gioco un Call of duty guerra moderna 2 per raggiungere questo obiettivo. come l’hai preso? Bene, in un video puoi vedere questo percorso pacifico nel mezzo di una guerra.

In quel periodo, ThatFriendlyGuy ha combattuto 138 partite, di cui 81 vinte. Per ottenere i punti che ha speso. Competi nelle modalità di presa del bersaglio O con compiti come “Definite Low Point” o “Hot Spot”. Naturalmente, questa impresa di non uccidere nessuno deve essere stata difficile.

Le sue statistiche rivelano che è morto 2.678 volteQualcosa che deve ferire così tanto quando non puoi vendicare la tua uccisione. Anche se dicono sempre… fate l’amore, non la guerra. Naturalmente, sono state implementate alcune strategie offensive.

Queste sono le statistiche che ci sono volute per arrivare a 55 in Call of Duty senza uccisioni, 240 FPM è davvero folle, e tutto anche in meno di 24 ore di gioco! pic.twitter.com/SwfnS0moNB —- ThatFriendGuy (@FriendlyGuyTTV) 17 novembre 2022

Ad esempio, un buon modo per ottenere punti e resistere è usare uno scudo antisommossa e granate tattiche per ottenere punti extra. Tutto va in guerra, giusto? Come ti piace giocare a sparatutto come questo?

Non sappiamo se questo potrebbe essere più pesante delle recenti notizie relative al gioco e cioè, La voce di Messi in Call of Duty Modern Warfare 2 e Mobile ha lasciato il pubblico sbalordito. Possiamo dirlo senza parole.