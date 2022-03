Un giocatore scopre il modo più semplice per abbattere il fiume Gargoyles Sephora all’Elden Ring.

Il Comunità di giocatori Stupito da tutti i pericoli in agguato nelle terre di mezzo, l’Elden Ring presenta alcuni dei boss più autentici e impegnativi dell’intera saga di FromSoftware Souls che include giganteschi gargoyle di pietra che i giocatori possono trovare in aree come il fiume Siofra Am Nokron.

La cosa che ci sembra intrigante è che può essere una vera sfida a causa della loro resistenza e degli attacchi rapidi e fantastici, ma il giocatore ha scoperto il loro punto debole, la carineria. Come in altri incontri, se riesci a far cadere dalla scogliera i gargoyle del canale del fiume Siofra, moriranno automaticamente senza fare nulla.

Devi solo avere un po’ di pazienza e un po’ di saggezza quando ti metti vicino alla scogliera e aspetti che facciano l’attacco appropriato senza ucciderti o cadere. Un utente di Reddit ci ha sorpreso con una clip per scoprire come è fatto.

A dire il vero, “far cadere” i boss dalle scogliere o da piccole altezze è un noto trucco di Elden Ring, anche se va notato che man mano che gli aggiornamenti sono passati, alcuni di questi bug sono già stati corretti, come il Giant Fire.

Si spera che, una volta che questo sarà noto, verrà risolto presto erigendo una sorta di muro invisibile o rimuovendo i danni da caduta da questi boss. I boss di Elden Ring sono, senza dubbio, uno dei più grandi catalizzatori di questo gioco di ruolo open world dei creatori di Dark Souls, ma un piccolo aiuto non guasta mai nei più complessi. Anche se si trattava di “barare”.