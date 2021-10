Un hotel in Italia offre alloggio fino a 1 euro al giorno (con condizioni)

Fare il bagno nel mare Adriatico, nella città di Rimini, in Emilia-Romagna (Italia), è una meta di vacanza molto apprezzata sia dagli italiani che dagli stranieri. Spiagge fantastiche, ricco patrimonio culturale, gastronomia con il nome di origine e buona vita notturna sono le sue migliori attrazioni.

Una vacanza in questa bellissima città la prossima estate 2022, sarà ad un ottimo prezzo. La città ha aziende di tutti i tipi e tutte le tasche Hotel stupido. Le camere di questo hotel di solito costano tra i 60 ei 150 euro a notte.

Tuttavia, per la sua originalità e prezzo abbiamo iniziato un’offerta che non possiamo ignorare: un soggiorno di cinque giorni per le coppie a un euro a notte. Sì, sì, avete letto bene. Ma ovviamente c’è sempre, ma in questo caso, l’alloggio sarà trasmesso 24 ore al giorno come un hotel Grande Fratello.

Durante le vacanze gli ospiti devono rinunciare alla propria privacy, e la diretta sarà fatta su diverse piattaforme: 24 ore su Twitch; 12 ore su YouTube, due ore su Facebook, dal 15 aprile al 1 settembre.

L’hotel è caratterizzato da sistemazioni per vacanze tranquille e per soli adulti. Si trova a duecento metri dalla spiaggia di Bradybo, ha luci soffuse e le sue 14 camere e sale comuni sono consigliate da Artist Roll 33 e arredate con un’atmosfera moderna.

La recitazione è in corso

Gli interessati possono proporsi chiamando o scrivendo al 393.2910000 da WhatsApp, scrivendo a [email protected] o inviando un messaggio tramite la pagina. Facebook “Stupido Hotel”.

