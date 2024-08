Un incidente insolito in Formula 1: la safety car venne mancata e finì incastrata sui muri di contenimento

Il verbo è dentro Formula 1 Inizierà ufficialmente venerdì alle 8:30 (ora argentina) Con le prime prove sul circuito storico Monza Che segnerà l’apertura Gran Premio d’Italia Dal 16esimo appuntamento del calendario Maxima, però questo giovedì in pista si è verificato un evento davvero insolito. La safety car si è persa mentre perlustrava la strada ed è rimasta intrappolata nei muri di contenimento..

Ciò è accaduto quando il conducente della safety car, Bernd Maylanderha eseguito i test Edizione Aston Martin Vantage F1 Con controlli di sistema e giri veloci per garantire che la vettura sia idonea a competere quando necessario durante tutto il fine settimana. L’auto ha sbandato, è uscita dall’asfalto capovolta e dopo la svolta è finita sulle barriere coperte per ridurre l’impatto. Fortunatamente, Non ci sono stati feritiMaylander e il suo compagno sono riusciti a scendere senza assistenza, anche se il veicolo sanitario si è diretto sul posto per prelevarli e riportarli ai box.

In un comunicato diffuso dopo l’evento, la FIA ha chiarito che l’incidente non avrà ripercussioni sulla competizione che si disputerà in Italia, e tra gli spunti interessanti ci sarà il debutto del pilota argentino Franco Colapinto al volante della Williams . FW46 in alternativa dall’americano Logan Sargeant: “Oggi a Monza c’è stato un incidente in pista con la Safety Car FIA. Aston Martin sta indagando sulle cause ma può confermare la sicurezza del conducente e del passeggero.. C’è un’altra safety car in pista e ciò non influenzerà l’evento di questo fine settimana“.

Il giornalista Jonathan Noble ha dichiarato ai media specializzati: “Sebbene non siano disponibili spiegazioni sulla causa dell’incidente, lo strano modo in cui l’auto è scivolata sotto i freni prima di svoltare indica che potrebbe essere stato causato da un problema meccanico e non da un errore del conducente”. .” Sport motoristici.

E dobbiamo ricordare che questa 16esima giornata del Campionato di Formula 1 avrà un altro testa a testa Toro Rosso E McLarenpoiché il team Energizer guida il Campionato Costruttori – che è fondamentale nella distribuzione del denaro – con 434 unità, ma l’emblematico marchio britannico è riuscito a ridurre questo divario nelle ultime date ed è indietro di 30 punti con 404. È stata una buona parte grazie alla buona prestazione del pilota Lando Norrische deriva dalla vittoria nel Gran Premio d’Olanda dello scorso fine settimana, ma anche per le credenziali che ha dimostrato Oscar Piastrisalito sul gradino più alto del podio pochi giorni fa al Gran Premio d’Ungheria.

Comunque, Max Verstappen Continua a guidare la classifica piloti con sette vittorie in quindici presenze. L’olandese ha 295 unità, davanti a Norris (225) e Charles Leclerc (Ferrari), che ne ha 192.