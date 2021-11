Un incontro virtuale tra i presidenti di Cina e Stati Uniti – Escambrai

L’incontro, il primo tra i due leader da quando Biden è entrato in carica, non darà risultati tangibili, ma cercherà di porre le condizioni per una concorrenza effettiva.

Questo vertice arriva nel mezzo di una crescente rivalità tra le due maggiori potenze mondiali.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno chiesto di mantenere una relazione bilaterale stabile basata sul rispetto, la comunicazione e la cooperazione reciproci.

Nell’incontro virtuale tra i due leader, il presidente degli Stati Uniti ha insistito sul fatto che devono lavorare per evitare nuovi conflitti e concorrenza sleale.

Il presidente della Casa Bianca, che ha anche chiarito che gli Stati Uniti difenderanno i propri interessi e valori, ha affermato che è nostra responsabilità come leader garantire che la nostra competizione non si trasformi in un conflitto intenzionale, ma piuttosto in una semplice competizione. come i suoi partner.

Da parte sua, il leader del colosso asiatico ha invitato Washington a rispettare gli obblighi internazionali e ha invitato a lavorare insieme per far avanzare la “nobile causa della pace e dello sviluppo mondiali”.

Xi ha sottolineato che una relazione sana e stabile è essenziale per promuovere lo sviluppo dei due Paesi e salvaguardare un ambiente internazionale pacifico e stabile.

Allo stesso modo, ha suggerito di unire le forze per rispondere efficacemente alle sfide globali come il cambiamento climatico e la pandemia di COVID-19.

In quella prima parte del dialogo a cui ha avuto accesso la stampa, Biden ha fatto riferimento anche a quelle aree in cui Washington e Pechino differiscono, come i diritti umani, l’economia e l’influenza nella regione indo-pacifica.

Questo vertice arriva nel mezzo della crescente rivalità tra le due maggiori potenze del mondo, dove negli ultimi anni si sono scambiate sanzioni e accuse, senza lesinare parole dure.

Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato alla CNBC che l’incontro, il primo tra i due leader da quando Biden è entrato in carica, non darà risultati tangibili, ma cercherà di stabilire i termini per una concorrenza effettiva.