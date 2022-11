Un inferno di proiettili come DOOM e un tocco di pixel art simile a Enter the Gungeon si uniscono in questo caotico gioco indie

Strano suggerimento che il team di Kami Games ci lasci dopo l’annuncio corridore di proiettiliun nome che non si adatta nemmeno se guardiamo al suo gameplay, perché ci fornirà una pioggia continua di proiettili ovunque con un gameplay molto frenetico e sanguinario.

Infatti, Laura Moon, una delle responsabili del suo sviluppo, ha confessato il suo amore per tormento eterno Così potente che ho voluto creare una sorta di tributo a questa saga. Questo ci lascerà con un titolo di pura scarica di adrenalina quando ci dedicheremo ad esso Spara e distruggi tutto ciò che si muove sullo schermo.

Per qualche ragione, tutti vogliono che Jack, il protagonista, sia morto, ma non ha intenzione di scherzare quando si fa strada attraverso una struttura sparando a destra ea sinistra o addirittura schiacciando corpo a corpo chiunque si metta sulla sua strada. Inoltre, si distingue anche nella sua sezione grafica con il suo tocco di pixel art che a volte è simile a quello di Entra Gungeon.

La buona notizia è quella di Domani puoi provarlo gratuitamente con un’introduzione da pubblicare in vapore E durerà circa tre o quattro ore. Tuttavia, non rimarrà disponibile per sempre, in quanto potrà essere scaricato solo fino al 31 dicembre, mentre la versione finale di Bullet Runner non verrà rilasciata fino alla fine del 2023.