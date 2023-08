Un insegnante di Tamaulipas porta i suoi studenti nello spazio, trasforma la sua classe: video – El Sol de Tampico

L’universo è definito come l’insieme di tutto ciò che esiste. Nell’universo sono riuniti tutti gli esseri viventi, stelle a spirale e gli elementi che hanno formato, costituiscono e costituiranno la realtà. Sebbene la scienza non conosca le dimensioni dell’universo, insegnante di Tamaulipas, A Sorpresa per i suoi studenti, Permette di adattarsi allo spazio all’interno della classe.

Attraverso i social lo abbiamo scoperto La storia di Luis Eduardo Alvarado Lopez, Insegnante di livello primario, che è presente Il primo giorno di studio per il gruppo 6 “A”, Mostra agli studenti come, usando l’immaginazione, L’infinito può essere contenuto tra quattro mura.

Soprattutto creatività

L’intera aula climatizzata è decorata con motivi che fanno riferimento allo spazio.

Sulle pareti si vedono la figura di un astronauta e gruppi di stelle e pianeti. Naturalmente è presente terreno. La sfera descritta da Carl Sagan Pallido puntino blu.

Luis Alvarado ha intrattenuto i suoi studenti Travestito da astronauta per la National Aeronautics and Space Administration (NASA, per il suo acronimo inglese).

I colori predominanti in classe sono il blu, il rosa e il viola. In base a quanto riportato il docente, e per raggiungere il risultato desiderato, si è avvalso di: Medrano, Camargo Espressione Digitale E Bottiglia di fiori di Valentin Castro.

Siamo polvere di stelle

Carl Sagan, Il generalizzatore della scienza è arrivato al punto di dirlo Gli esseri umani sono polvere di stelle. Gli atomi che compongono i corpi di tutti gli esseri umani che vivono nel mondo provengono dai resti cosmici lasciati dalle stelle che hanno completato il loro ciclo vitale.

Ora, Studenti di Sesta A del Camergo Parteciperanno ciclo scolastico Circondato da una rappresentazione simbolica dell’universo. progettazione del soggiorno Significa molto Promuovere l’interesse degli studenti Dalla scienza, come un modo per migliorare il loro ingegno.

Bene al gruppo di ricerca sull’apprendimento immaginativo (GIEI, il suo acronimo in inglese) L’immaginazione eleva gli standard, genera nuove idee, promuove la libertà di espressione, facilita il lavoro di squadra e genera innovazione, oltre ad essere un elemento essenziale per lo sviluppo integrale delle persone.

La reazione sui social network mostra sostegno a questo tipo di iniziativa. Grazie a Creatività del professor Luis Alvarado, a Ciudad Camargo, Tamaulipas, L’universo entra in classe, nello specifico, L’immensità dello spazio è intensificata in 6 “a”.