Venezia Ha imposto un biglietto d’ingresso, Firenze ha vietato i nuovi Airbnb e i trasporti pubblici di Roma sono diventati congestionati. Lui Il turismo di massa colpisce le città italiane Il risultato è un’esperienza stressante per i vacanzieri lì.

La buona notizia è che non devi limitarti alle città per goderti grandi opere d’arte, un’ottima cucina o una vivace scena culturale. C’è l’Italia Un’associazione senza scopo di lucrochiamata “I Borghi più belli d’Italia” (“I Borghi più Belli d’Italia”), che preserva e tutela il patrimonio dei borghi del Paese.

I visitatori possono utilizzare questo elenco per crearne uno proprio Viaggio alternativo Lontano dalla folla. Questo tipo di viaggio, più lento e deliberato, sostiene la lotta per la sopravvivenza delle comunità rurali. Queste sono alcune delle città nell’elenco.

La vivace scena di strada di Dosa

Vicino alla città di Bologna (un residente ha recentemente descritto “L’inferno del turismo“), Dosa è una cittadina di circa 6.000 abitanti circondata da montagne.

È famoso per il suo festival MuralesSi celebra ogni due anni nel mese di settembre. Importanti artisti nazionali e internazionali adornano le pareti delle case con opere permanenti, trasformandole in una caleidoscopica galleria d’arte a cielo aperto.

Il monumentale Castello della Dosa, in mattoni rossi e risalente al XIII secolo, ospita nelle sue cantine anche l’Enoteca dell’Emilia Romagna. Questo è Cantina E il bar promuove vini provenienti da tutta la regione.

Un santuario a Monte Isola

Il Lago d’Iseo è situato tra due laghi, Como e Garda, e negli ultimi anni è stato straripato. Al centro dello specchio d’acqua c’è un’isola chiamata Monte Isola si alza all’improvviso e le sue pendici sono coperte di vegetazione.

sono in giro per l’isola Piccoli villaggi Visitabile nella giornata ciclistica. Per un allenamento più intenso, gli escursionisti possono salire per circa 400 metri fino all’imponente santuario della Madonna della Seriola, una piccola chiesa imbiancata con viste spettacolari.

I magnifici paesaggi di Castelmezzano

Uno Le regioni meno turistiche d’Italia Situata tra la Puglia e la Campania si trova la Basilicata. Castelmezzano è situato nel suo centro boscoso e collinare. Una città aggrappata a giganteschi pezzi di roccia grigia che svettano sopra gli alberi. Mentre vaghi per il tuo Strade strette e ripide (non abbastanza largo per le auto), si vede una valle verde.

Il borgo di Castelmezzano è aggrappato a giganteschi pezzi di roccia grigia che si innalzano sopra gli alberi. -Luca

Se vuoi una visione più stimolante, puoi usare Zipline ad alta velocità Il ‘Volo dell’Angelo’, che attraversa la valle fino a Pietrapertosa, è considerato uno dei borghi più belli. Volando ad una velocità di 120 km/h vivrai uno spettacolo adrenalinico 400 metri da terra.

La tranquilla Costiera Amalfitana di Adriani

Situata vicino al centro estivo di Amalfi, Atrani è una piccola cittadina spesso trascurata dai turisti. Con una superficie di 0,12 km2, può vantare Il comune più piccolo d’Italia.

Adriani è una piccola cittadina spesso trascurata dai turisti che visitano la Costiera Amalfitana. -Antonio Sessa

Protegge il villaggio Architettura urbana storica della Costiera AmalfitanaCon strade labirintiche che si nascondono sotto vicoli ed emergono in piccole piazze da cinema. Poiché la trafficata strada costiera non attraversa il centro città, è un posto tranquillo e piacevole in cui soggiornare sulla spiaggia.

Le ammirabili ceramiche di Teruda

Teruta, in Umbria, è famoso come centro di produzione della maiolica. Queste ceramiche sono fatte a mano città Esportato in tutto il mondo fin dall’alto medioevo.

Le ceramiche colorate di Teruda. – Immagine di Manfred Reinert da Pixabay

Quelli particolarmente riconoscibili Disegni ‘Raffaelleschi’ Dal XVI secolo, ritratti di nobili rinascimentali, volute vegetali, decori floreali e leggende in blu, giallo e turchese.

Se riesci a staccarti dai lussuosi laboratori, dirigiti al municipio per visitare il museo della ceramica e la galleria d’arte con dipinti del maestro umbro Perugino.

Il Barça è una parte della Scozia in Italia

Il Barça potrebbe trovarsi nella regione italiana Dalla ToscanaMa non sorprenderti se senti un accento scozzese o vedi una persona del posto con una gonna a quadri.

Conosciuto come La città più scozzese d’ItaliaUna storia di emigrazione dei suoi abitanti in Scozia e di migrazione inversa dei loro discendenti ha dato al Barça la sua cultura multinazionale.

Il Barça si trova nella regione italiana della Toscana, ma non è raro sentire un accento scozzese o vedere un residente che indossa una gonna scozzese. -Michael Krul

Ci sono negozi che vendono la bibita scozzese Irn Bru. Ad agosto si svolge il festival dedicato al fish and chips. C’è anche un festival dell’opera e un festival del jazz. La città fu incoronata Chiesa romanica di San CristóbalCon una grande facciata in pietra calcarea.