Un messaggio di Donnarumma dopo la sconfitta del Paris Saint-Germain contro il Real Madrid

Gianluigi Donnarummauno dei grandi più importanti Dalla stampa francese Dopo l’eliminazione europea di Parigi Saint Germain per mano di Real MadridVenerdì ha parlato per la prima volta dopo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che si è svolto mercoledì scorso al Santiago Bernabéu.

Il portiere italiano che ha fallito miseramente Nel primo gol Da Karim Benzemaosserva in una lettera che “gli ultimi due giorni non sono stati facili”, anche se sostiene di lasciarsi alle spalle quanto accaduto nel feudo di Madrid e “riflettere sul presente”.

Questa è la lettera completa Donnarumma Ha condiviso su Twitter: “Uscire dalla Champions League è stato un duro colpo. Gli ultimi giorni non sono stati facili, ma da questi tempi difficili siamo usciti più forti. Ora dobbiamo pensare al presente, che sta per vincere il campionato. dare tutto, come ho sempre fatto, per questa maglia, per questo club e per i nostri tifosi. Ripartiamo, tutti insieme! Allez Paris”.

Il miglior giocatore dell’Europeo

Donnarumma caduto per lui Parigi Saint Germain L’estate scorsa a costo zero, dopo aver terminato la sua relazione con MilanoE dopo la sua nomina Miglior giocatore di Euro 2020 vinto dall’Italia.