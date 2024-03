Un missile russo entra nello spazio polacco e la Polonia mette in allerta la sua aviazione

EFE-

Le autorità polacche hanno annunciato che un missile russo è entrato nello spazio aereo polacco per 39 secondi ed è stato rilevato dai radar, motivo per cui la Polonia ha messo in allerta la sua aviazione.

“Alle 4:23 si è verificata una violazione dello spazio aereo”, hanno scritto le forze armate polacche sul loro account X.

Il missile è rimasto 39 secondi nello spazio aereo polacco ed è stato permanentemente rilevato dai radar.

“Sono state adottate tutte le misure per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco. Pertanto, i cittadini potrebbero essere disturbati dal rumore, soprattutto nel sud-est.”

La Polonia confina con l'Ucraina a sud-est, dove durante la notte è stato registrato un movimento significativo di aerei e missili russi.

Pesanti attacchi aerei russi su Kiev e Lviv

Nel frattempo, ieri sera le forze russe hanno lanciato intensi attacchi aerei su Kiev e sull'area intorno a Lviv, a ovest, secondo fonti ufficiali.

Ha aggiunto: “Ci sono esplosioni nella capitale e la difesa antiaerea funziona. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha scritto sul suo account Telegram: “Non lasciate i rifugi”.

Secondo l'amministrazione militare, i sistemi di difesa aerea sono stati in grado di respingere gli attacchi.