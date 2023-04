Un misterioso anello di luce rossa è apparso nel cielo sopra l’Italia, di cosa si trattava?

Uno strano e grande Anello luminoso Rosso, stanziati nei cieli d’Italia, precisamente sopra la città di Possagno. Tuttavia, a causa delle sue enormi dimensioni, circa 360 chilometri di diametro, può essere visto da molte parti del paese.

L’evento ha avuto luogo il 27 marzo e il fotografo Walter Pinotto ha catturato il momento da dove viveUn film che è andato in tutto il mondo perché è stato un evento difficile da guardare.

Secondo lui, questo fenomeno è stato creato da intensi fulmini in una tempesta vicino ad Ancona, ca 285 km a sud dalla tua posizione.

Esperti e media internazionali hanno sottolineato che non si tratta di un oggetto volante non identificato (UFO) ed è qualcosa di insolito. Come spiega il sito spaceweather.com Questo flash circolare è “emissione di luce causata da sorgenti di impulsi elettromagnetici e disturbi a frequenza molto bassa”, noto come effetto di luce transitoria, o ELVE.

Secondo gli scienziati, ELVE è un raro tipo di sprite scoperto nel 1990 Attraverso le telecamere della navicella.

Fenomeni luminosi transitori

Questi sono I lampi di luce sono generalmente grandi ma deboli e appaiono direttamente sopra un sistema temporalesco attivo Corrisponde a un fulmine potente Positivo da nuvola a terra.

I loro schemi spaziali variano da piccoli punti singoli o multipli allungati verticalmente a grappoli luminosi che si estendono per quasi 95 km sopra le nuvole.

ELFI sono principalmente rossi e solitamente presenti Durano non più di pochi millisecondi. La regione luminosa si trova nell’intervallo di altitudine da 65 a 75 km, al di sopra del quale una luce rossa generalmente debole o una struttura debole si estende per circa 90 km.

Per saperne di più

Gli ELFI sono un fenomeno raro e difficile da prevedere e catturare perché sono causati da impulsi elettromagnetici derivanti da intensi fulmini.

La stagione è degna di nota Elfi Appena iniziato Europa e Nord America, I temporali primaverili ed estivi aumenteranno nei prossimi mesi.

Questo fenomeno attira l’attenzione di meteorologi, astronomi e fotografi Walter Pinotto è stato uno dei fortunati a catturare uno di questi fenomeni di luce transitoria.

Come si sviluppa questo fenomeno?

Questo fenomeno si verifica solitamente durante i temporali elettrici attraverso gli impulsi elettromagnetici rilasciati dai fulmini. colpire la ionosfera TerraLa regione ionizzata dell’atmosfera superiore si estende da 80 a 64 chilometri dal suolo.

Un bagliore rosso a forma di anello a 100 chilometri sopra la superficie terrestre si verifica quando particelle cariche come gli elettroni interagiscono con gli atomi di azoto.

L’esistenza di questi fenomeni naturali è stata scoperta dalla NASA solo nel 1990 con telecamere nello spazio, ma Non è la prima volta che vengono catturati Eventi simili dalla Terra.