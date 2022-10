Un modo infallibile per raccogliere un uovo da terra senza sporcarlo o spargerlo

Più di 150 paesi in tutto il mondo celebrati il ​​secondo venerdì di ottobre giornata mondiale dell’uovoÈ una data che mira ad essere rivendicata e onorata come uno degli alimenti più popolari al mondo.

Migliaia di ricette culinarie lo hanno come ingrediente principale. Al giorno d’oggi vengono commercializzati diversi uccelli, diverse dimensioni, colori, classi e specie, ma tutti hanno valori nutrizionali e proprietà eccezionali per i consumatori.





Leggi anche

Notizie Palo

Le uova sono un prodotto talmente amato in cucina da essere scartate se rotte accidentalmente, a causa delle loro scarse proprietà e delle proprietà liquide che rendono molto sgradevole raccoglierle quando si rompono su qualsiasi superficie.

Costa molto da pulire

Per questo motivo, oggi può essere un ottimo momento per imparare a raccogliere un uovo e non doverlo fare a malincuore e dover allocare molta carta velina per farlo. Ci salveremo anche dal prendere il mocio e da roba appiccicosa con strisce assorbenti, inoltre, non finiremo per spargerlo dappertutto.

1

una manciata di sale

Il metodo è facile ed efficace. Una volta rotto, ci servirà solo una buona manciata di sale per coprire tutto l’uovo avanzato.

Due

15 minuti di attesa

Lasceremo correre per un po’, in modo che la parte liquida venga assorbita dai cristalli di sale e diventi una specie di pasta.

3

Carta velina

Dopo un quarto d’ora e utilizzando un solo fazzoletto, possiamo rimuoverlo senza molte complicazioni.

Infine, non è necessario strofinare con uno straccio imbevuto di aceto per completare la rimozione di eventuali residui dalla superficie che, se lasciati sporchi, possono generare odori dopo alcune ore.