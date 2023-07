Un museo per te, uno spazio di dialogo, riflessione e costruzione di esperienze | Press Coc – Istituto Nazionale di Belle Arti

Il programma INBAL è un modello collaborativo per rafforzare il lavoro educativo e formativo nel campus

Il Ministero della Cultura del Governo del Messico e l’Istituto Nazionale di Belle Arti e Lettere (INBAL), attraverso il Coordinamento Nazionale delle Arti Visive (CNAV), offrono il programma museo per teintitolato Noi abbiamo vissuto. popolati musei della memoria, Al fine di promuovere attività artistiche e didattiche che permettano l’esplorazione di spazi della memoria e dell’appartenenza, come il corpo, i musei e le terre.

Logo museo per te Tratto dal Consiglio internazionale dei musei (ICOM) in occasione della Giornata internazionale dei musei 2023: Musei, Sostenibilità e Benessere.

Il programma mette al centro le persone, ponendole al centro della propria attività. Usa la metafora della “dimora” per collegarci alla meditazione e alle azioni legate agli spazi in cui viviamo. Questo approccio si estende dal corpo umano agli spazi condivisi, come i musei, e infine al pianeta nel suo insieme.

tema di quest’anno Noi abbiamo vissuto. popolati musei della memoria, Invita il pubblico a partecipare all’esplorazione dei diversi luoghi del paese attraverso diverse proposte e azioni di gruppo per attraversare e persino vagare attraverso gli spazi attraverso sguardi, suoni, sensazioni, odori e conversazioni.

In museo per te Il lavoro si svolge nell’ambito di un modello collaborativo con l’obiettivo di costruire una rete di musei a livello nazionale attorno al rafforzamento del loro lavoro educativo e formativo. D’altra parte, il programma è aperto al pubblico attraverso un’agenda nazionale che cerca di influenzare la creazione di competenze culturali per creare ambienti che incoraggino le persone a scoprire, conoscere e comprendere informazioni ed esperienze, nonché l’offerta culturale offerta dai luoghi per apprezzare il patrimonio culturale e artistico della nazione.

La bacheca del programma con le attività delle istituzioni culturali sul territorio è disponibile alla pagina https://unmuseoparati.inba.gob.mx/.