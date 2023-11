Un nemico di Marvel’s Spider-Man 2 usa una mossa senza precedenti per sconfiggere il crawler del muro

Marvel’s Spider-Man 2 è ricco di dettagli di ogni tipo.

Peter e Miles sono gli eroi di Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2 è un gioco realizzato con la massima cura da Insomniac Games, creatori di grandi franchise come Spyro e Ratchet & Clank, e questo è qualcosa che si riflette nel Tutti i dettagli che si possono trovare a New York CityAnche alcuni giocatori lo hanno scoperto Puoi aiutare l’NPC a pescare? E anche pratica yoga di gruppo.

I giocatori stessi sono responsabili della visualizzazione Tutto il potenziale di Marvel’s Spider-Man 2poiché è notevole che si sia riusciti a raggiungere il livello massimo del gioco senza iniziare la storia, cosa che senza dubbio porterà a farlo Tutti i contenuti sono disponibili Sotto forma di missioni secondarie e assalti.

Un gorilla tenta di rapire Spider-Man caricandolo nel retro di un camion

Tuttavia, in questo caso dobbiamo parlare di come il gioco contenga molti dettagli Il nemico titolare è quasi riuscito a rapire Spider-ManIl che porta al fatto che tutti i criminali che incontriamo a New York mostrano la loro capacità di commettere crimini e sfuggirli nei modi più esilaranti.

In questo caso dobbiamo parlare dell’utente Reddit noto come Critical_Flamingo763, responsabile di aver caricato sul suddetto social network, in particolare sul forum Marvel’s Spider-Man, come si è ritrovato a imbattersi in un gorilla prepotente. Prendilo e mettilo nel retro del camionEssendo un cartone animato non è ancora stato visto, anche se la verità è che gli auguriamo buona fortuna se tentasse di rapire Spider-Man. Puoi dargli un’occhiata qui sotto:

Per il resto, sapendo che il titolo probabilmente nasconde ancora un gran numero di segreti che dovranno ancora essere scoperti, trattandosi di New York City un enorme open world, non resta che puntualizzare che se siete interessati a dare un’occhiata a Marvel’s Spider caso: l’uomo sa che il titolo esiste Disponibile esclusivamente per PS5.