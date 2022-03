Sembra che tutto sia ancora sulla buona strada per annunciare la prossima puntata di Grand Theft Auto che potrebbe non essere così lontana come speriamo, soprattutto dopo Evoluzione confermatadi Rockstar di recente.

Ora partecipa il noto analista Michael Butcher Nuove informazioni su GTA VI. Attraverso YoutubePatcher ha condiviso alcuni dettagli su quello che potrebbe essere il videogioco più grande e ambizioso creato dall’azienda fino ad oggi, che ha potuto imparare dalle sue fonti.

Secondo l’analista, lo sviluppo del titolo doveva iniziare tra il 2014 e il 2015, e si tratterebbe di un’estensione enorme che richiederebbe molto tempo. Il titolo includerà molti luoghi dei precedenti giochi della serie e sarà piuttosto imponente Durerà fino a 500 ore di gioco.

“La mia comprensione è che il titolo sarebbe come Un mix di Vice City, San Andreas, Liberty City (da GTA III), Europa e sicuramente Londra »Butcher ha commentato nel video: “Potrai andare ovunque in quei continenti e ci saranno missioni che ti porteranno in tutti quei posti”.

Un noto analista condivide nuove informazioni su GTA VI

Indubbiamente, sono le informazioni che fanno aspettare lo speciale fino all’arrivo di qualsiasi tipo di informazione ufficiale sull’indirizzo. Nel frattempo, la versione console di nuova generazione di GTA V arriverà tra meno di una settimana.