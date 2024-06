Un nuovo aeroporto internazionale è operativo in Vietnam

Il nuovo Lien Khuong Air Terminal si trova a circa 30 chilometri da Da Lat, capoluogo di provincia, e ha una capacità di servire circa due milioni di passeggeri ogni anno in arrivo con voli nazionali e internazionali, siano essi aerei regolari, privati, militari o di altro tipo.

È classificato come 4D, in conformità con i requisiti stabiliti dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), e dispone di una pista di 3.250 metri progettata per ospitare Airbus A300, Boeing B757 e aeromobili equivalenti.

Secondo la pianificazione del Ministero dei Trasporti, entro il 2030, l’aeroporto di Lien Khong soddisferà i requisiti di classificazione ICAO di categoria 4E, con una superficie di 340,8 ettari, e si prevede che gestirà cinque milioni di passeggeri e 20.000 tonnellate di merci. ogni anno.

Il Programma di sviluppo aeroportuale del Vietnam prevede che entro il 2030 ci saranno circa trenta aeroporti in tutto il paese, di cui 14 per voli internazionali (attualmente ne ha 11) e 16 per viaggi nazionali, con investimenti stimati in circa 18 miliardi di dollari.

Secondo questa pianificazione, il numero totale di passeggeri che si sposteranno attraverso gli aeroporti vietnamiti raggiungerà per allora circa 275 milioni, mentre il volume totale delle merci trasportate è stimato a circa 4,1 milioni di tonnellate.

ng/mph