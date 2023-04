Un nuovo assegno di $ 900 per pagare le tasse statunitensi: ecco come puoi ordinarlo

Lo ha annunciato l’Agenzia delle Entrate Circa 1,5 milioni di residenti negli Stati Uniti quali sono Idoneo per un rimborso fiscale fino a $ 900.

Ma per il gusto di riscuotere denaro Ha anche annunciato una scadenza per chi si qualificherebbe per richiederlo.

Qui ti diciamo cosa devi fare per sapere se sei tra gli idonei, Come e quando presentare la dichiarazione per ricevere un assegno fino a $900.

Chi ha diritto a ricevere l’assegno?

IL Rimborsi non reclamati Appartiene a circa 1,5 milioni di residenti negli Stati Uniti che non hanno ancora presentato una dichiarazione dei redditi per l’anno fiscale 2019.

Pertanto, chiunque si trovi in ​​questa situazione ha diritto a ricevere il denaro.

“Le dichiarazioni dei redditi per il 2019 erano dovute durante la pandemia e molte persone potrebbero aver ignorato o dimenticato i rimborsi”, ha dichiarato pochi giorni fa il commissario dell’IRS Danny Werfel.

“Vogliamo che i contribuenti richiedano questi rimborsi, ma il tempo sta per scadere. Le persone hanno il 17 luglio per presentare le loro dichiarazioni. Raccomandiamo agli azionisti di iniziare presto per assicurarsi di non perdere l’occasione”.

La scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi per il 2019 è Fino al 17 luglio 2023 E sebbene manchino ancora alcuni mesi, si consiglia di farlo il prima possibile.

Negli Stati Uniti, la legge stabilisce che i contribuenti hanno fino a 3 anni per presentare e richiedere rimborsi fiscali.

Se non forniti entro il termine previsto, questi fondi entrano automaticamente a far parte del Tesoro degli Stati Uniti.

In questo caso particolare, si è deciso di concedere più tempo a causa della crisi sanitaria che sta attraversando dal 2020 con l’arrivo del COVID-19.

Come si presenta la dichiarazione dei redditi 2019?

IL Moduli 1040 e 1040 SR Per l’anno fiscale 2019 sono disponibili sul sito web ufficiale dell’IRS, ma possono anche essere richiesti chiamando il numero 800-829-3676.

È importante che i contribuenti sappiano che anche se sei idoneo e presenti il ​​modulo entro la scadenza indicata, prima del 17 luglio, il rimborso potrebbe essere trattenuto se non hai presentato le dichiarazioni per gli anni fiscali 2020 e 2021.

Allo stesso modo, per il tuo reso 2019, puoi raccogliere informazioni in vari modi per completarlo e per questo l’IRS afferma che se ne hai bisogno, deve essere fatto in tempo per non perdere la scadenza di luglio.

IL Modalità di raccolta delle informazioni per la dichiarazione dei redditi il seguente:

Quanti soldi riceveranno i contribuenti?

L’IRS lo apprezza Il rimborso medio rimanente da consegnare è di $ 893il che significa che una parte dei contribuenti riceverà più soldi e un’altra parte, invece, ne riceverà di meno.

Non riuscendo a presentare la dichiarazione dei redditi del 2019 in tempo, non solo molte persone perderanno i rimborsi, ma non saranno anche ammissibili per migliaia di dollari in altri crediti.

Ad esempio, molti lavoratori idonei possono anche ricevere l’Earned Income Tax Credit (EITC) stabilito fino al 2019. Il suo valore era di $ 6.557.

Si tratta di lavoratori a basso e medio reddito che si trovano tra le seguenti soglie:

Se hai 3 o più figli idonei con un reddito inferiore a $ 50.162 o $ 5.552 se presenti insieme

Le persone con due figli idonei devono avere un reddito inferiore a $ 46.703 o $ 52.493 se fanno domanda sposate insieme

Con un figlio idoneo e un reddito pari o inferiore a $ 41.094 o $ 46.884 deposito congiunto

Se non hai figli idonei, sono $ 15.570 o $ 21.370 per le coppie che depositano insieme.

