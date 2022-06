Un nuovo avvocato è apparso per Luis Suarez in Italia

Se Luis Suarez aveva un difetto, ora sta finendo la sua relazione con lei perché è un free agent. Atletico Madrid, Louis Suarez Trova una squadra che ti dia l’opportunità di aggiungere minuti Qatar nella massima competizione per uscire meglio ai Mondiali 2022.

Una delle partite che hai Luzo SuarezCircolo bergamasco, Atlanta cercava un modo per comunicare con l’attaccante uruguaiano E secondo il quotidiano Marca de España, sono stati in grado di stabilire il primo contatto con il loro ambiente.

Per ora, l’interesse di Atlanta è un desiderioE non c’è nulla che impedisca l’annuncio della firma, ma è un’opzione importante per il club italiano, che di solito ha diversi giocatori latinoamericani in rosa.

Ora ad Atlanta si stanno formando gemelli di attaccanti Secondo Duván Zapata e Luis Muriel, e Gian Piero Gasperini, Luis Suárez si inserisce a destra in avantiQuelli con caratteristiche simili ai colombiani e più esperti nell’élite europea.

Il grande obiettivo dell’Atlanta è il ritorno in Champions League, Luis Suarez, oltre a pochi minuti, è alla ricerca di sfide di gioco che sono fuori portata in questa stagione e che potrebbero essere un altro problema. Naturalmente, anche il problema della retribuzione è un problema e Louise deve ritirare alcune richieste in modo che Atlanta possa fare un’offerta formale.

In quel caso però Stephen Bacliucca, proprietario del club e co-proprietario dei Boston Celtics, può aiutare a garantire che non ci sia un grande divario tra le richieste del giocatore e la paga del club. Uno degli scopi del nuovo titolare è quello di dare maggiore visibilità internazionale al club.