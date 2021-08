Un nuovo iPad economico con un processore migliore e più sottile arriverà questo autunno

cadrà I regali Molto importante per Apple. Molti dei suoi prodotti dovrebbero essere rinnovati nei prossimi mesi, a partire dal nuovo iPhone 13 che arriverà a metà settembre. Tuttavia, non sarà l’unico evento, e Questi mesi saranno anche i mesi scelti per rinnovare l’iPad.

Anche se sembra che dopo l’annuncio di iPhone 13 Vedremo anche un’evoluzione dei chipset Apple Mac, l’iPad di nona generazione in arrivo prima di Natale.

La ristrutturazione si concentrerà esclusivamente sull’iPad entry-level, concentrandosi sul mercato degli studenti o di coloro che cercano un tablet Ma non vuoi entrare nel dominio iPad Pro. Questo nuovo iPad avrà un design più sottile e un processore migliorato, secondo Mark Gorman Bloomberg.

Sebbene stessimo già parlando dell’iPad di nona generazione, i cambiamenti non saranno troppo profondi. Stessa forma, meno peso, più forte. Nessun ID viso o design senza bordi come già È successo con aria.

iPad: stesso design, più potenza

Apple manterrà l’attuale design dell’iPad ma aggiornerà alcuni dei suoi componenti interni, Soprattutto nel reparto processore e graficaCon un corpo più snello.

Il dispositivo che subirà il cambiamento maggiore è l’iPad mini, che avrà uno schermo più grande delle stesse dimensioni, grazie alla riduzione delle sue cornici. Tuttavia, sembra che il nuovo mini non arriverà con l’iPad di nona generazione e la sua introduzione e la data di lancio saranno fissate in un secondo momento.

L’ultima volta che Apple ha rinnovato il modulo di iscrizione Suggerisci una strategia simile. Il design è stato preservato ma i bordi sono in qualche modo coperti, lo schermo è stato migliorato ed è incluso un processore A12. Questo è stato un salto di prestazioni senza precedenti per il modello più economico di Apple.

Si prevede che Apple continuerà il suo trend, che consentirà una maggiore distinzione tra i diversi modelli: il design classico con il tasto home dell’iPad; Design senza bordi con Touch ID sul pulsante laterale Air, Face ID, uno schermo migliore e M1 per iPad Pro.