Un nuovo raid aereo colpisce la capitale del Tigray, in Etiopia

I vicini hanno detto oggi, mercoledì, che un nuovo attacco ha colpito la capitale regionale etiope, il Tigray. Un video clip mostrava diverse persone insanguinate e ferite che ricevevano assistenza per raggiungere le ambulanze, mentre nel cielo si alzava un denso fumo nero.

Il governo etiope ha affermato di aver attaccato le strutture di produzione e riparazione di armi e un portavoce ha negato le forze rivali del Tigray.

Da parte sua, le Nazioni Unite hanno affermato che ridurrà la propria presenza nella regione di oltre la metà, poiché un blocco del governo ha paralizzato gli sforzi umanitari con persone che muoiono per mancanza di cibo.

La guerra nel secondo Paese più popoloso dell’Africa si trascina da quasi un anno, in una lotta tra le forze etiopi e i loro alleati contro le forze del Tigray, che per anni hanno controllato il governo del Paese fino a scontrarsi con il Primo Ministro Abiy Ahmed, vincitore del Nobel 2019 Premio per la pace.

Inizialmente non ci sono state segnalazioni di morti o danni a causa del nuovo attacco aereo a Mekele, secondo Canada Gebrehiot del Tigray Foreign Affairs Office. Un residente e un operatore umanitario hanno confermato l’attentato.

“In effetti, ci sono stati attacchi aerei oggi a Mekele”, ha detto all’Associated Press il portavoce del governo etiope Legisi Tolo. Ha spiegato che il bombardamento ha preso di mira le strutture nel complesso di ingegneria industriale di Mesfin, che è stato utilizzato dalle forze del Tigray per fabbricare e riparare armi pesanti. Ha aggiunto che gli attacchi non erano “destinati a danneggiare i civili”.

“Niente affatto”, ha detto all’Associated Press un Tigrayan canadese, descrivendo il posto come un garage con “molte vecchie gomme dentro. Ecco perché sta ancora bruciando”.

L’attentato è avvenuto due giorni dopo che l’aeronautica etiope ha confermato gli attacchi aerei su Mekele che hanno ucciso tre bambini, secondo un testimone. L’Air Force ha detto che le attrezzature e le torri di comunicazione sono state attaccate.

Mikkele non aveva più sofferto di combattimenti da giugno, quando le forze del Tigray ripresero il controllo di gran parte della regione in una svolta drammatica della guerra.

I bombardamenti hanno causato il panico in una città assediata, con medici e altri che affermano di essere a corto di medicine e altre necessità.

Nonostante le richieste delle Nazioni Unite e di altri di consentire servizi di base e aiuti umanitari a 6 milioni di persone nel Tigray, il governo etiope questa settimana ha definito tali aspettative “ridicole”. Nel frattempo, le forze del Tigray stanno combattendo nelle vicine regioni di Amhara e Afar. Centinaia di migliaia di persone sono state sfollate lì, esacerbando una crisi mortale.

“Anche se non tutte le mosse hanno avuto luogo, è probabile che ci sarà una riduzione da 530 a circa 220 personale delle Nazioni Unite sul campo in Tigray”, ha detto all’Associated Press il portavoce umanitario delle Nazioni Unite Saviano Abreu. Ha affermato che la decisione è “direttamente correlata alle limitazioni operative che abbiamo riscontrato negli ultimi mesi” e per motivi di sicurezza.

Abreu ha aggiunto che la carenza di carburante e contanti causata dal blocco governativo del Tigray “ha reso molto difficile per gli operatori umanitari mantenere attività salvavita” quando ne hanno più bisogno.

Ha confermato che circa 1.200 operatori umanitari, inclusa una mini delegazione dell’ONU, rimarranno in Tigray.

L’Associated Press nelle ultime settimane ha confermato casi di fame sotto l’assedio del governo.