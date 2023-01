Un nuovo sfondo dinamico è in arrivo su Xbox Series X | S per lanciare Dead Space

Diciamo la verità. La personalizzazione dell’interfaccia Xbox non è tra i vantaggi delle console Microsoft. Sebbene Phil Spencer abbia ottimizzato la gestione del roster, grazie in gran parte al feedback e alle richieste della community, la realtà è che ci sono ancora molti margini da rifinire.

Con l’arrivo di Xbox Series X | S, è stato emesso sfondi dinamici E ne abbiamo ricevuti (a gocce) alcuni, che forse ci sono piaciuti più o meno. Oggi possiamo installarne uno nuovo caricato in occasione del lancio del remake di Dead Space, di cui potete già leggere. La nostra analisi.

Conosciuto dalla comunità, Larry Hryb è stato responsabile di presentarla su Twitter:

Se hai una Xbox Series S o X, vedi il @ spazio morto Pianeta 🪐🧑🏽‍🚀💫 carta da parati dinamica pic.twitter.com/mZnpnDVacCJ —- Larry Hreib 💫✨ (maggiornelson) 28 gennaio 2023

Dead Space Nuovi dettagli sullo sfondo dinamico

In precedenza abbiamo ricevuto altri fondi da Halo Infinite, Fallout, State of Decay 2, Pentiment o Wasteland 3ma questa è la prima volta che Microsoft aggiunge un nuovo sfondo dinamico senza appartenere alla proprietà intellettuale di Xbox Game Studios.

il pianeta dello spazio morto è l’obiettivo centrale di questo nuovo sfondo dinamico per Xbox Series X | S. Una volta installato, possiamo vedere un’immagine spaziale con lampi di alcune stelle e poco altro. Rappresenta stoicamente le dimensioni di detto spazio e pianeta, ma non riesce a risaltare molto. Comunque, sicuramente un fan spazio morto Lo apprezzeranno.

Con questo nuovo sfondo dinamico per Xbox Series X | S, è ancora una volta chiaro che l’interfaccia necessita di un aggiornamento per consentire un’estensione Maggiore flessibilità nella personalizzazione. Non ha senso inserire un’immagine di un videogioco o uno sfondo dinamico, se sarà messo in ombra dalle icone.

Ad ogni modo, per installare il nuovo sfondo dinamico o qualsiasi altro sfondo devi semplicemente andare su Impostazioni> Personalizzazione> il mio background> sfondi dinamici E scegli quello che ti piace di più.